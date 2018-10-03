EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مصر للألومنيوم: مشاورات مع «بيكتل» لاستكمال مفاوضات التطوير
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:25 م
شركة مصر للألومنيوم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مصر للألومنيوم تحصل على موافقة الرقابة المالية لزيادة رأس المال
مصر للألومنيوم تتقدم للرقابة المالية بملف زيادة رأس المال
مصر للألومنيوم تناقش توزيعات الأرباح فى عمومية أكتوبر
شركة مصر للألومنيوم
رجب عزالدين
قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تجرى مشاورات شركة بيكتل "الاستشارى الهندسى" لاستكمال المفاوضات حول مشروع التطوير.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان "استكمال الموافقات لانشاء مصنع جديد بـــ 10 مليارات جنيه".
وقالت الشركة إنها مازالت تجرى دراسة حول طريقة تمويل المشروع، مشيرة إلى أنها لم تتوصل إلى التكلفة الفعلية للمشروع حتى الآن.
وأضافت الشركة أن توقيت الطرح بالبورصة سيتم من خلال اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطرح ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية سبتمبر الماضى، على نشر الشركة تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال إلى 1.65 مليار جنيه.
ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 13 سبتمبر الجارى، على زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه الى 1.650 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه بقيمة اسمية 4 جنيهات.
وتمول الزيادة من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، بواقع سهم مجانى لكل سهمين أصليين.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا