مصر للألومنيوم: مشاورات مع «بيكتل» لاستكمال مفاوضات التطوير

شركة مصر للألومنيوم

رجب عزالدين



قالت شركة مصر للألومنيوم، إنها تجرى مشاورات شركة بيكتل "الاستشارى الهندسى" لاستكمال المفاوضات حول مشروع التطوير.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية، بخصوص ما نشر تحت عنوان "استكمال الموافقات لانشاء مصنع جديد بـــ 10 مليارات جنيه".



وقالت الشركة إنها مازالت تجرى دراسة حول طريقة تمويل المشروع، مشيرة إلى أنها لم تتوصل إلى التكلفة الفعلية للمشروع حتى الآن.



وأضافت الشركة أن توقيت الطرح بالبورصة سيتم من خلال اللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطرح ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.



ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية سبتمبر الماضى، على نشر الشركة تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال إلى 1.65 مليار جنيه.



ووافق مجلس إدارة الشركة، فى 13 سبتمبر الجارى، على زيادة رأس المال المصدر من 1.1 مليار جنيه الى 1.650 مليار جنيه، بزيادة قدرها 550 مليون جنيه بقيمة اسمية 4 جنيهات.



وتمول الزيادة من أرباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، بواقع سهم مجانى لكل سهمين أصليين.