EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية تدرس مستندات إضافة نشاط جديد للوطنية لمنتجات الذرة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:20 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"الوطنية لمنتجات الذرة" تستعين بخبرات أجنبية لتطوير مصنع "العاشر"
الوطنية لمنتجات الذرة تتسلم محطة الصرف الصناعى
إتمام صفقة بيع الوطنية لمنتجات الذرة بـ 1.5 مليار جنيه
بنكى مصر والأهلى يتخارجان من الوطنية لمنتجات الذرة
ADM: مستمرون بصفقة الوطنية لمنتجات الذرة
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، إن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة أودعتها نموذج الافصاح الخاص باضافة أنشطة جديدة للغرض وجارٍ فحصه والمستندات المرفقة به.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 سبتمبر الماضى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط استيراد وتجارة القمح بجميع أنواعه".
ودعت الشركة عموميتها للانعقاد يوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر الجارى؛ لمناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لها.
ووافقت الشركة فى 11 يونيو الماضى على بيع 110 وحدات سكنية بمدينة العاشر من رمضان. وقالت الشركة إن تلك الوحدات كانت تُستغل كسكن إدارة للعاملين بالشركة، منها 32 وحدة شاغرة حتى الآن قابلة للزيادة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا