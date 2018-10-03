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8.00 المكرونة
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130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الرقابة المالية تدرس مستندات إضافة نشاط جديد للوطنية لمنتجات الذرة

الرقابة المالية - اللوجو الحديث
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
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الرقابة المالية - اللوجو الحديث

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء،  إن الشركة الوطنية لمنتجات الذرة أودعتها  نموذج الافصاح الخاص باضافة أنشطة جديدة للغرض وجارٍ فحصه والمستندات المرفقة به.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 سبتمبر الماضى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة  بإضافة نشاط استيراد وتجارة القمح بجميع أنواعه".

ودعت الشركة عموميتها للانعقاد يوم الإثنين الموافق 8 أكتوبر الجارى؛ لمناقشة تفويض رئيس مجلس الإدارة فى بيع الوحدات السكنية المملوكة لها.

ووافقت الشركة فى 11 يونيو الماضى على بيع 110 وحدات سكنية بمدينة العاشر من رمضان. وقالت الشركة إن تلك الوحدات كانت تُستغل كسكن إدارة للعاملين بالشركة، منها 32 وحدة شاغرة حتى الآن قابلة للزيادة.
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