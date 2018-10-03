الموافقة على نشر اكتتاب زيادة رأسمال العبوات الطبية

شركة العبوات الطبية

رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر شركة العبوات الطبية، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر البالغ عددها 64 مليون سهم.



وتبلغ القيمة الاسمية للسهم فى الزيادة جنيه واحد، بقيمة للإصدار قدرها 64 مليون جنيه، وقرشين مصاريف إصدار تسدد نقداً لدى البنك المتلقى الاكتتاب مع السماح بتداول حق الاكتتاب، منفصلاً عن السهم الأصلى.



وقالت إدارة البورصة، إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 23 أكتوبر الجارى.