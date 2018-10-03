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اقتصاد وأسواق
صندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل الدين العام في الاقتصاديات الكبرى
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:19 م
صندوق النقد الدولي
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صندوق النقد الدولي
تقرير الصندوق يتوقع أن يكون الارتفاع في الخمس سنوات المقبلة
سمر السيد:
قال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه من الملاحظ أن الدين العام قد ازداد في الأسواق الناشئة خلال العقد الماضي، متوقعاً أن يزداد في العديد من الاقتصادات الكبرى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في الفصل الثالث من تقرير صندوق النقد الصادر اليوم عن تحديات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة في ظل عودة الأوضاع المالية العالمية لطبيعتها
وأوضح أن الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها عددًا من الأسواق الناشئة الأقل ثباتاً مؤخرا من انخفاض سعر الفائدة والتضخم قصير الأجل تؤكد أن المكاسب التي حققتها في الماضي علي صعيد انخفاض واستقرار معدلات التضخم لا يمكن أن تؤخذ كأمر مسلم به وتتطلب تحسينات مستمرة في أطر السياسات المالية والنقدية.
وقال التقرير الصادر اليوم إن توقعات ثبات واستقرار معدلات التضخم تستغرق وقتا.
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