عطوة ودرويش يقتنصنا مقعدي وكالة لجنة القوى العاملة

سولاف درويش

ياسمين فواز



استطاعت النائبتان مايسة عطوة وسولاف درويش اقتناص مقعدي وكالة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى سابقة هي الاولي من نوعها كون وكلاء اللجنة من السيدات.



وتعتبر هذه اللجنة من اهم لجان البرلمان والمعول عليها فى دور الانعقاد الحالي لما ستشهده من مناقشات لاوضاع العمال وايضا قانون العمل الجديد، وايضا تحسين حياة العامل المصرى.