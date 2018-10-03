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سيـــاســة
عطوة ودرويش يقتنصنا مقعدي وكالة لجنة القوى العاملة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:16 م
سولاف درويش
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سولاف درويش
ياسمين فواز
استطاعت النائبتان مايسة عطوة وسولاف درويش اقتناص مقعدي وكالة لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى سابقة هي الاولي من نوعها كون وكلاء اللجنة من السيدات.
وتعتبر هذه اللجنة من اهم لجان البرلمان والمعول عليها فى دور الانعقاد الحالي لما ستشهده من مناقشات لاوضاع العمال وايضا قانون العمل الجديد، وايضا تحسين حياة العامل المصرى.
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