جنون الأسعار بالشروق: المتر التجاري بـ187 ألف جنيه

بيع محال في الشروق



محمود زكي



شهد المزاد الذي أقامه جهاز مدينة الشروق الأسبوع الماضي، لبيع 16 وحدة تجارية، طفرة كبيرة في الأسعار حيث سجل أعلى سعر للمتر التجاري 187.5 ألف جنيه مقابل 101.5 جنيه بآخر مزاد أقيم منتصف شهر أغسطس الماضي أي ما يقارب 40 يوم فقط بزيادة بلغت 86 ألف جنيه.



وقال شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، إنه تم بيع 9 محلات تجارية في مزاد علني منتصف شهر أغسطس الماضي حيث سجل أعلى سعر قيمة 101500 جنيه للمتر المربع، بينما سجل أقل سعر للمتر قيمة 45100 جنيه، مضيفا أن سعر المتر إرتفع وقتها بقيمة 80% عن آخر مزاد أٌيم منذ أربع شهور إذ بلغ سعر المتر وقتها 56000 ألف جنيه.





وأضاف أن حصيلة بيع تلك المحلات بلغت 15 مليون جنيه وتراوحت المساحات بين 13 متر مربع إلى 68 متر مربع.



وأوضح رئيس جهاز الشروق إنه تم بيع 16 وحدة تجارية مطلع الأسبوع الماضي حيث سجل أعلى سعر للمتر قيمة 187500 جنيه وبزيادة 86000 جنيه عن آخر مزاد تم منذ 40 يوم فقط، مشيرًا إلى أن المزاد شهد إقبالا كبيرًا من جانب الأفراد حيث بلغت حصيلة بيع تلك المحلات 19 مليون جنيه.



وأشار إلى أن الوحدات التجارية تستخدم لأنشطة متنوعة والتي تتمثل في خضار وفاكهة وسوبر ماركت وكذلك كافتيريا وجزارة واكسسوار ومطعم في حين تنوعت أنشطة الأكشاك بين تسالي وحلويات وعصائر بالإضافة إلى إكسسوار وبيع موبايلات.



وتعتبر الشروق من مدن الجيل الثالث وتم إنشائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (326) لعام 1995 وقد كان إنشاء المدينة في إطار جهود الدولة المصرية للتوسع العمراني لتحقيق عدة أهداف تنموية، أهمها استيعاب الأعداد السكانية المتزايدة لتخفيف الضغط السكاني، وإعادة توزيع السكان داخل منطقة القاهرة الكبرى.





