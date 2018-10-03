EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
افتتاح عدد من التوسعات والتجديدات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:13 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس جامعة القاهرة يفتتح عددًا من التوسعات والتجديدات بالطب البيطري .. غدا
«القاهرة للاستثمار» تضخ 350 مليون جنيه لتوسعات جامعة بدر
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
المال - خاص
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية دور الجامعة في التنمية الوطنية وخدمة الأهداف القومية والمشروعات التنموية، من خلال الأبحاث والدراسات التي يقدمها الأساتذة والعلماء بالجامعة، مضيفاً أن جامعة القاهرة تشارك في التنمية الشاملة بأبحاث ودراسات، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي.
جاء ذلك، خلال ترأس الخشت، اجتماعًا لمجلس كلية الطب البيطري بالجامعة، وبحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكلية السابقين، والدكتور خالد العامري عميد الكلية، والأساتذة أعضاء مجلس الكلية.
وقال الخشت إنه يشعر أن كلية الطب البيطري هي عقل الثروة الحيوانية في مصر، مشيرًا إلى أن الكلية تضم نخبة من الباحثين المتميزين الذين يقدمون العلم والعطاء والخبرة في مجالهم.
وأضاف أن العلم النافع هو الذي ينفع الناس ويكون له مردود علي التنمية والتقدم، مؤكداً أن العقل المصري لابد أن يتغير من الواقع الافتراضي والصور المنعكسة إلى الحقيقة، موضحاً أن مقياس الحقيقة ما يتحقق علي أرض الواقع وينفع الناس.
وطالب الخشت، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، بالعمل على دراسة مشروع لزيادة الثروة الحيوانية في مصر.
وافتتح المستشفى البيطري المتنقل للكلية، وعدداً من التوسعات والتجديداتالتي شملت مدرج الدكتور عبد الكريم محمود عبد الكريم العميد الأسبق، ومعامل الطلاب والدراسات العليا بقسم الميكروبيولوجي، ومسجد البنات، ومدرج الجراحة الرئيسي الذي يتسع لنحو 1000 طالب.
وألقى الخشت كلمة لطلاب الكلية في المدرج الجديد الذي افتتحه، قائلاً : " أحلم باليوم الذي تصبح فيه كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة قاطرة تنمية الثروة الحيوانية في مصر"، مشيراً إلي أن كلية الطب البيطري هي حصان رابح في الجامعة واستطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق انجازات ملموسة، ويوجد بها برامج جديدة مثل برنامج المستحضرات الطبية، بالإضافة إلي برامج دولية مع جامعات عالمية ستكون نواة للجامعة الدولية.
واستعرض الخشت، منتجات طالبات الكلية اليدوية ضمن الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تم عرضها بالكلية.
وقال الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري، إن الكلية تعمل علي تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي، وبصدد تقديم بعض المشروعات العلمية والتي ستعرض علي رئيس الجامعة خلال شهر، موضحاً أن الكلية لديها برنامج متميز إلى جانب 6 برامج متميزة تحت الدراسة، ليصبح إجمالي عدد البرامج 7 في وقت قريب.
جامعة القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا