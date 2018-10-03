افتتاح عدد من التوسعات والتجديدات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهمية دور الجامعة في التنمية الوطنية وخدمة الأهداف القومية والمشروعات التنموية، من خلال الأبحاث والدراسات التي يقدمها الأساتذة والعلماء بالجامعة، مضيفاً أن جامعة القاهرة تشارك في التنمية الشاملة بأبحاث ودراسات، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي.



جاء ذلك، خلال ترأس الخشت، اجتماعًا لمجلس كلية الطب البيطري بالجامعة، وبحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد ضو نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكلية السابقين، والدكتور خالد العامري عميد الكلية، والأساتذة أعضاء مجلس الكلية.



وقال الخشت إنه يشعر أن كلية الطب البيطري هي عقل الثروة الحيوانية في مصر، مشيرًا إلى أن الكلية تضم نخبة من الباحثين المتميزين الذين يقدمون العلم والعطاء والخبرة في مجالهم.



وأضاف أن العلم النافع هو الذي ينفع الناس ويكون له مردود علي التنمية والتقدم، مؤكداً أن العقل المصري لابد أن يتغير من الواقع الافتراضي والصور المنعكسة إلى الحقيقة، موضحاً أن مقياس الحقيقة ما يتحقق علي أرض الواقع وينفع الناس.



وطالب الخشت، الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، بالعمل على دراسة مشروع لزيادة الثروة الحيوانية في مصر.



وافتتح المستشفى البيطري المتنقل للكلية، وعدداً من التوسعات والتجديداتالتي شملت مدرج الدكتور عبد الكريم محمود عبد الكريم العميد الأسبق، ومعامل الطلاب والدراسات العليا بقسم الميكروبيولوجي، ومسجد البنات، ومدرج الجراحة الرئيسي الذي يتسع لنحو 1000 طالب.



وألقى الخشت كلمة لطلاب الكلية في المدرج الجديد الذي افتتحه، قائلاً : " أحلم باليوم الذي تصبح فيه كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة قاطرة تنمية الثروة الحيوانية في مصر"، مشيراً إلي أن كلية الطب البيطري هي حصان رابح في الجامعة واستطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق انجازات ملموسة، ويوجد بها برامج جديدة مثل برنامج المستحضرات الطبية، بالإضافة إلي برامج دولية مع جامعات عالمية ستكون نواة للجامعة الدولية.



واستعرض الخشت، منتجات طالبات الكلية اليدوية ضمن الأنشطة التي يمارسها الطلاب والتي تم عرضها بالكلية.



وقال الدكتور خالد العامري عميد كلية الطب البيطري، إن الكلية تعمل علي تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي، وبصدد تقديم بعض المشروعات العلمية والتي ستعرض علي رئيس الجامعة خلال شهر، موضحاً أن الكلية لديها برنامج متميز إلى جانب 6 برامج متميزة تحت الدراسة، ليصبح إجمالي عدد البرامج 7 في وقت قريب.