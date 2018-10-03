الرقابة المالية تسمح بزيادة رأس مال راية القابضة

شركة راية القابضة للاستثمارات المالية



رجب عزالدين



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.



وتقدمت الشركة فى وقت سابق بمستندات زيادة رأس المال من 630.5 مليون جنيه إلي مليار جنيه تقريبا بزيادة قدرها 441.4 مليون جنيه .



وتوزع الزيادة على 88.2 مليون سهم بقيمه اسمية قدرها خمسه جنيهات ممولة عن طريق الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

