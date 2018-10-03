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بورصة وشركات
الرقابة المالية تسمح بزيادة رأس مال راية القابضة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:11 م
شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
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راية القابضة تتقدم للرقابة المالية بمستندات زيادة رأس المال
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شركة راية القابضة للاستثمارات المالية
رجب عزالدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر.
وتقدمت الشركة فى وقت سابق بمستندات زيادة رأس المال من 630.5 مليون جنيه إلي مليار جنيه تقريبا بزيادة قدرها 441.4 مليون جنيه .
وتوزع الزيادة على 88.2 مليون سهم بقيمه اسمية قدرها خمسه جنيهات ممولة عن طريق الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
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