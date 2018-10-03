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اقتصاد وأسواق
وظائف لمحاسبين وأمين خزينة برواتب بين 2000-4000 جنيه
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:21 م
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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المشروعات الصغيرة
كتبت : دعاء حسني
أعلنت شركة "أورانج باي" عن طلب محاسبين تكاليف للعمل بمقريها في الغردقة والبحر الأحمر، وشملت الإشتراطات أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من الذكور، أعمارهم بين 25-35 سنة، وحاصلين علي مؤهل عالي، بخبرة عامين في المجال، ويجيدون اللغة الانجليزية وبرامج المايكروسوفت أوفيس، مقابل راتب بين 2000-2500 جنيه.
فيما أعلنت شركة النيل القابضة ومقرها 15 مايو، عبر موقع فرصنا للتوظيف الالكتروني، عن طلب محاسبين للعمل بها، وذكرت أن الوظيفة تصلح للجنسين، لمن يتراوح أعمارهم بين 23 و35 سنة، وحاصلين علي مؤهل عالي، ويجيدون اللغة الإنجليزية وبرامج المايكروسوفت أوفيس، مقابل راتب قابل للتفاوض.
كما أعلنت شركة ماربيلا للصناعات الغذائية، ومقرها السادس من أكتوبر، عن حاجتها لموظف للعمل أمين خزينة للعمل مقر الشركة، وذلك من الذكور ، أعمارهم بين 26-33 سنة، حاصل علي مؤهل عالي ، وخبرة عامين، ولم تشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، براتب بين 2000 -4000 جنيه، يفضل من ساكني أكتوبر او الجيزة أو الهرم. ويمكن لطالبي الوظائف التقدم لتلك الوظائف عبر الرابط التالي :
https://forasna.com/job، أو مراسلة الشركات مباشرة.
اقتصاد وأسواق
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