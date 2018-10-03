الإسكندرية لتداول الحاويات تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة 0.95 جنيه للسهم

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

رجب عزالدين



أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن توزيع نقدى بقيمة 0.95 جنيه للسهم يبدأ صرفها، اعتبارًا من 24 أكتوبر الجارى.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة الأحد 21 أكتوبر.



ويتوزع هيكل ملكية الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 55.78 % للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، و40% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسب أقلية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ وأسهم التداول الحر.