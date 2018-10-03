البنك الدولي : الشرق الأوسط متخلف عن ركب الشمول المالي

تحويل الأموال ضمن منظومة الشمول المالي

المال – خاص:



قال تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا تخلفت عن ركب الشمول المالي في العالم



ولفت التقرير الذي يحمل عنوان "استمرار التعافي المعتدل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن مازال من الضروري التوصل لمصادر جديدة للنمو وخلق فرص العمل"، أنه للسنة الثالثة على التوالي، وجد مسح المؤشر العالمي للشمول المالي ان المنطقة تشهد ادنى مستوى في العالم، عام 2017، فيما يخص مفهوم الشمول المالي.



وذكر التقرير أنه في حين يبلغ متوسط أصحاب الحسابات البنكية في البلدان النامية 63% ، فإن 52% فقط من الرجال و 35% من النساء في المنطقة لديهم حساب مصرفي، وهو ما يعني أن 145 مليونا من بين 250 مليون من البالغين لا يتعاملون مع البنوك.



وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن 80% من غير المتعاملين مع البنوك يملكون هاتفا محمولا، فإن نسبة امتلاك حسابات على الهواتف المحمولة في المنطقة لا تتعدى 7%، علاوة على ذلك، فإن 33% فحسب من البالغين في المنطقة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام الماضي، مقابل 44% في البلدان النامية الأخرى، و91% في البلدان مرتفعة الدخل.



وأشار التقرير إلى أنه حتى في الاسواق التي تكتسب فيها التجارة الإلكترونية زخما، مثل الإمارات والسعودية ومصر، لايزال النقد هو طريقة الدفع المفضلة وأن 51% من البالغين يدفعون نقدا عند تسليم مشتريات التجارة الإلكترونية.



ونص التقرير المنطقة بتنفيذ خطوات للاستفادة من إمكانيات التحول التكنولوجي في تعميم الخدمات المالية وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الخطوات التزاما قويا من القطاعين العام والخاص، وإطارا قانونيا وتنظيميا مواتيا، وخدمات يمكن الاعتماد عليها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا وبنية تحتية مالية موثوقة؛ وحسابات للمعاملات ومنتجات للدفع مصممة لتلبية احتياجات.