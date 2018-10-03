انتخابات لجان البرلمان .. التغيير يطول الاقتصادية ولا جديد في حقوق الإنسان

التغيير يطول اللجان الاقتصادية ولا جديد في لجان بينها التشريعية وحقوق الإنسان





ياسمين فواز

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان والتي تم إجراؤها، اليوم الأربعاء، عن تغيير في تشكيل هيئة مكتب عدد من اللجان وخاصة ذات الطابع الاقتصادي في حين تم الإبقاء علي تشكيل لجان التشريعية والنقل والشكاوي كما هي.

وجاء التشكيل الجديد كالتالي:

الصناعة:

فاز النائب محمد فرج عامر برئاسة لجنة الصناعة بالتزكية لترشحه منفردا علىمنصب الرئيس، وعقب فوزه وجه رساله لأعضاء اللجنة نصها: "أشكر السادةالزملاء أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيسا للجنة الصناعة بالتزكية وأتمنى منالله أن يوفقنا والسادة الزملاء أعضاء اللجنة إلى ما فيه الخير لمصر وشعبهاالعظيم"

وصرح عامر على هامش الانتخابات أنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملةلتطوير وتحديث الصناعة المصرية



وأشار إلى أنه سيطرح هذه الاستراتيجية على زملائه أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب



وأوضح أن هذه الاستراتيجيةتستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق معالمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأكد أن مصر مؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والأنفاق والكبارى.

وقال عامر، إن رؤيته تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدلالنمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فىالناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدلالنمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنويًا.

الإسكان

أسفرت انتخابات لجنة الإسكان بالبرلمان، عن فوز النائب علاء والي رئيساللجنة، والنائبين محمد الحصي ويسري المغازي وكلاء، ومحمد إسماعيل أمينسر.

الاقتراحات والشكاوي

وفاز النائب همام العادلى بمنصب رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلسالنواب، بالتزكية في انتخابات هيئة مكتب اللجنة التي أجريت منذ قليل.

كما فاز النائب جمال هندي، والنائب محمد حمدي دسوقي، بمنصبي وكيليلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، وفاز النائب بسام فليفل بمقعدأمين سر اللجنة.

الشباب والرياضة

فاز المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، برئاسة لجنة الشبابوالرياضة، في انتخابات اللجان النوعية التي تنعقد في مجلس النواب وفاز فيمنصب الوكيلين محمود حسين وعماد سعد، وياسر سلومة في أمانة سر اللجنة.

السياحة

انتهت لجنة السياحة بالبرلمان من إجراء انتخابات هيئة المكتب، حيث فازبمنصب الرئيس عمرو صدقى والوكيلين إبراهيم حمودة ومحمد عبد المقصود وأمين

السر مجدي بيومي.

الشئون العربية

كما فاز أحمد رسلان برئاسة لجنة الشئون العربية، وأحمد أباظة وكيل أول،وأحمد امبابى وكيل ثان، وسحر صدقى أمين سر اللجنة.

النقل والمواصلات

كما انتهت لجنة النقل بمجلس النواب، من إجراء الانتخابات، وفاز كل من هشامعبد الواحد، برئاسة اللجنة، والنائبين محمد عبد الله، ورزق راغب بمنصبىالوكيلين، وخالد عبد المولى بمنصب أمين السر.

يذكر أن ذلك التشكيل يتطابق مع نظيره في دور الانعقاد الثالث.

الري والزراعة

انتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، منذ قليل، من إجراء انتخابات هيئةمكتبها، بدور الانعقاد الرابع.

وفاز كل من النائب هشام الشعينى، برئاسة اللجنة، وهشام الحصرى ورائف تمرازبمنصبى الوكيلين، وعثمان المنتصر بمنصب أمين سر اللجنة، وذلك بالتزكية.

يذكر أن ذلك التشكيل هو ذات تشكيل اللجنة بدور الانعقاد الثالث.

الإدارة المحلية

فاز المهندس أحمد السجيني؛ برئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛وذلك بالتزكية في إطار انتخابات دور الانعقاد الرابع.

ووجه السجيني الشكر للأعضاء مؤكدا على أن الجميع يد واحدة من أجلاستكمال ما حققوه من نجاح طوال الفترة الماضية.

حقوق الإنسان

أسفرت انتخابات لجان البرلمان عن فوز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موجها التحية لجميع أعضاء اللجنة على تجديد الثقة.

وفي منصب الوكيل، فازت النائبة مارجريت عازر والنائب علي عبد الونيس، فيمافاز النائب شريف ورداني بمنصب أمين سر اللجنة.

التضامن الاجتماعي

وفاز النائب عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن، والوكيلين هم رشارمضان ومحمد ابو حامد، وسامر التلاوي أمين سر اللجنة.

الشئون الإفريقية

فاز النائب طارق رضوان، برئاسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب،بالتزكية، كما فاز النائبان ماجد أبو الخير وصلاح عفيفي، بمقعدي الوكيلين،والنائب محمود يحيى، بأمانة سر اللجنة.

يذكر أن النائب طارق رضوان كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بدور الانعقادالماضي، والنائب أحمد سمير رئيسا للجنة الصناعة.

الشئون الاقتصادية

وفاز النائب أحمد سمير برئاسة اللجنة الاقتصادية، وأشرف العربي وكيلا للجنةومحمد على عبد الحميد وكيل ثان، وفخرى طايل، أمين السر.



العلاقات الخارجية

انتهت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان من انتخابات هيئة مكتبها والتيأسفرت عن فوز النائب كريم درويش برئاسة اللجنة وفي منصب الوكيلين صلاحعقيل وحسام العمدة، وطارق الخولى أمين سر.