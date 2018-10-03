مباشر: المشروعات الحكومية العملاقة تضمن زيادة أعمال ايجيترانس





شريف عمر :



كشف تقرير بحثى صادر من شركة مباشر للأوراق المالية أن الطفرة الحكومية فى مشروعات البنية التحتية يعزز فرص استفادة الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس" بالسوق المحلية، وزيادة حجم الأعمال.



وأوضح التقرير – حصلت المال على نسخة منه – أن قطاع النقل البري أو النقل بصفة عامة يتمتع حاليا بنظرة مستقبلية إيجابية للغاية في مصر، وهذا هو السبب في أن شركة مثل أوراسكوم للاستثمار القابضة على سبيل المثال، اتجهت للتخطيط الفعلى لإقتحام قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بجانب مخططات الحكومة للاستثمار في هذا القطاع في السنوات القادمة.



يشار إلى أن ايجيترانس حققت صافي ربح مجمع عائد للمساهمين بقيمة 9.98 مليون جنيه في العام المالي 2015، ثم حققت نتائج مالية قوية في عامي 2016 و2017، حيث تم الإعلان عن صافي ربح مجمع عائد للمساهمين بلغ 58.72 مليون جنيه مصري و77.25 مليون جنيه مصري في 2016 و2017 على التوالي، فى حين تستهدف في موازنتها التخطيطية للعام المالي 2018 تحقيق صافي ربح قدره 33.5 مليون جنيه.



ولفت التقرير الى أن التقلبات الحادة في أرباح ايجيترانس السنوية تعكس حقيقة أن الأنشطة الرئيسية للشركة دورية أي تسير مع دورة تنفيذ المشروعات الكبرى في الدولة فتزداد أرباح الشركة في حالة تنفيذ الحكومة أو القطاع الخاص لمشروعات ضخمة و تقل أرباح الشركة في حالة تراجع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.



وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء قد خططت لاستكمال الاستراتيجية القومية للكهرباء، والتي من المقرر اكتمالها بحلول العام المالي 2034/ 2035، وذلك من خلال تنفيذ محطات كهرباء ضخمة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والغاز، حتى ترتفع الطاقة القصوى للشبكة القومية للكهرباء لأكثر من 90 ألف ميجاوات ساعة بحلول 2035 بالإضافة إلى المشاريع الوطنية الضخمة بمجالات السكك الحديدية، والحديد والصلب، والبتروكيماويات والأسمدة، هو ما يعزز فرص اقتناص ايجيترانس بعقود جديدة نتيجة احتمال مشاركتها في نقل المعدات و الآلات لتلك المشاريع أو جزء منها، وتلك العقود إن توفرت قد تؤمن للشركة أرباح قوية في الفترة المقبلة وتمكنها من تكرار أدائها المالي المحقق في عامي 2016 و2017 بل وقد تتجاوزه.



وتطرق التقرير إلى أن الارباح القوية التي حققتها الشركة في عامي 2016 و2017 مرتبطة بعقود أعمال النقل والمناولة والتخزين والأعمال المدنية لمحطات الكهرباء الجديدة في بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تكليف ايجيترانس بأعمال المناولة والنقل والتخزين لمعدات وآلات محطة كهرباء جنوب حلوان التي تبلغ سعتها 1.950 ميجاوات والتي نفذتها شركتي ميتسوبيشي وهيتاشي بالإضافة إلى مشروع كهرباء جبل الزيت 2 مع الشركة الإسبانية. جاميسا، وتضمنت المرحلة المذكورة من مشروع كهرباء جبل الزيت 2 لطاقة الرياح تركيب 130 برجاً للرياح.



وهذه المشاريع الأربعة أدت إلى زيادة حصة الشركة بالسوق في قطاع الخدمات اللوجستية للمشروعات إلى أكثر من 60% في عام 2016 مقارنة بـ 35% في عام 2015، ووتم إعداد ميزانية الشركة للعام المالي 2018 بناءً على افتراض أنها لن تحصل على أي عقد جديد و على أساس أن الجزء الأكبر من الأعمال الموكلة لإيجيترانس فيما يخص عقود المحطات الأربعة سالفة الذكر قد تم بالفعل إنجازه حتى نهاية 2017، لذلك عكست أرباح الشركة في النصف الأول من 2018 نتائجها المالية دون أي عقد جديد لأي مشروع مهم، وفقا لمباشر.



وبدأت ايجيترانس تنفيذ برنامج لشراء أسهم خزينة لمدة خمسة أيام تنتهى 8 أكتوبر الحالى، لشراء 2.21 مليون سهم من أسهمها المتداولة في البورصة المصرية بسعر 7.20 جنيه للسهم، فيما يتداول حاليا بسعر 6.93 جنيه للسهم.



ولفتت مباشر إلى أن سهم مباشر يتداول بمكرر ربحية يبلغ 4.8 مرة للعام المالي 2018 وفقا لسعر التداول الحالى، مما يعني أن سهم الشركة يتداول حاليا عند سعر سوقي يقل نسبيا عن قيمته العادلة وفقا لطريقة المضاعفات.

