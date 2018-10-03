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سيـــاســة
الجوهري يعلن عدم ترشحه علي رئاسة لجنة الدفاع
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:49 م
اللواء الجوهري
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اللواء الجوهري
ياسمين فواز
أعلن اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، عدم ترشحه لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي.
وقال الجوهري في بيانا له اليوم "عرفانآ بقادتنا أعلن بأنني لن أترشح لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي وأذكي قائدي اللواء كمال عامر".
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