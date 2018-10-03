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فوز أمريكيين وبريطاني بنوبل في الكيمياء
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:45 م
جائزة نوبل
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جائزة نوبل
أحمد صبرى
قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2018، لفرانسيس آرنولد وجورج سميث وسير جريجوري وينتر، لأعمالهم فى البروتينات والتطور الموجه للأنزيمات والأجسام المضادة حيث أن العلماء أمريكيين.
وحازت ارنولد نصف الجائزة، والنصف الآخر مناصفةً بين جورج سميث وسير جريجوري وينتر من قيمة الجائزة التى تبلغ 9 ملايين فرنك سويدى (ما يقارب من 770 ألف دولار ).
وتُستخدم المناهج التي طورها الفائزون الآن للترويج لصناعة الكيماويات الصديقة للبيئة، وإنتاج مواد جديدة اوتصنيع وقود حيوي مستدام، وإنقاذ الحياة والأمراض المتعلقة بالجنس.
جائزة نوبل
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