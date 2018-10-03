EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
بورتو كايرو مول يستضيف المهرجان الدولي للتراث والفلكلور
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:36 م
مهرجان الفلكلور
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الفلكلور المصري علي الطريقة الصينية وأغاني الستينيات مع ويف جاز باند
الفلكلور الفلسطينى فى أمسية رمضانية بالأوبرا
السياحة ترعى فعاليات مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو – صينى
مهرجان الفلكلور
المال - خاص
يستضيف بورتو كايرو مول، بالتجمع الأول، الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتراث والفلكلور من 7 حتى 10 أكتوبر، بمشاركة 16 دولة: "تونس ضيف شرف المهرجان والجزائر وسلطنة عمان وليبيا وفلسطين والهند وإيطاليا وبيرو والبوسنة والهرسك وإسبانيا وسلوفاكيا ونيجيريا وبارجواي"، الذي ينظمه جمعية خبراء السياحة العربية بعنوان "بعيون عربية".
ويترأس المهرجان هذه الدورة، الدكتور عادل راضي رئيس هيئة التنمية السياحية الأسبق ورئيس جمعية مرسي علم، ويقام المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية.
ويعرض في المهرجان رقصات شعبية وفلكلور تراثي للدول المشاركة، مثل الرقص الشعبي المصري ورقصة البرعة العمانية ورقصة الدبكة الفلسطينية ورقصات البولكا الشهيرة في باراجواي والرقص الإيطالي الفلكلوري الشهير ورقصات الكاثاك الهندي ورقصة المارينيرا من بيرو ورقصات الفلامنكو الإسباني والرقصات الأفريقية الشعبية الشهيرة وتقدم كل هذه العروض ومفاجأت أكثر على مدار ثلاثة أيام مجانية في بورتو كايرو مول.
ويقام على هامش المهرجان معرض للحرف التراثية يهدف بالأساس إلى أحياء المهن التراثية القديمة مثل المشغولات النحاسية والفخارية وغيرها، وإحياء بعض الحرف إلى كانت في طريقها للاندثار، وتكون فرصة كبيرة للتعرف على ثقافة الشعوب المشاركة وحرفهم والاستفادة منها، وذلك بالتعاون مع جمعية أيادي مصرية.
واختارت إدارة المهرجان أن تقام الدورة الثالثة هذا العام في بورتو كايرو مول لتأكدها التام من أنه مكان مناسب جدًا، نظراً لما يحتويه المول من عوامل كبيرة لإنجاح مثل هذه المهرجانات، بجانب التعاون الكبير من شركة بورتو جروب لإنجاح المهرجانات الوطنية الكبيرة ومشاركتها المجتمعية لجذب السياحة وتنشيطها لإيمانها بالدور الكبير الذي تقوم به هذه المهرجانات في الدعاية للسياحة المصرية.
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا