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ثقافة وفنون
صحيفة إسرائيلية: زيدان يرحب بزيارة تل أبيب وينزع القدسية عن الأقصى
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:26 م
يوسف زيدان
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يوسف زيدان
خالد بدر الدين
نشرت صحيفة جيروساليم بوست الإسرائيلية إن د. يوسف زيدان الفيلسوف و خبير الدراسات الإسلامية والروائى العالمى أعلن هذا الأسبوع إنه يرغب فى إلقاء محاضرة فى إسرائيل لأنهم هناك يهتمون بآرائه أكثر من اهتمامهم بمصر مما جعل إسرائيل تشكر الكاتب المصري على تصريحاته.
وقال زيدان مؤلف رواية عزازيل التاريخية و الدينية والتى فازت بجائزة دولية للخيال العربى فى مقابلة بقناة تليفزيونية مصرية إنه من مصلحة مصر إجراء حوار عقلى مع إسرائيل.
وأوضح زيدان على قناة "المحور" في برنامج "90 دقيقة"، أن عميد الأدب العربي طه حسين "ألقى محاضرة في الجامعة العبرية سنة 1947"، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه على قناة خاصة مصرية >
وأكد زيدان أن شرطه حال تلقيه دعوة لزيارة إسرائيل وإلقاء محاضرة في إحدى جامعاتها بأن ترسل الدعوة إلى وزارة الخارجية المصرية واتحاد الكتاب المصري وإذا تمت الموافقة عليها سيذهب في العلن ولن يقوم بعمل شيء خفي "تحت الترابيزة".
وأصر يوسف الذى نشر أكثر من 50 كتابا فى المقابلة على استعمال عبارة "بيت هاميكداش" باللغة العبرية إشارة إلى معبد الجبل بدلا من المسجد الأقصى ,ورأى أن المزاعم التى يؤكدها المسلمين بوجود مسجد الأقصى فى القدس لا أساس لها, و أن مسجد الأقصى لم يكن موجودا فى ذلك الحين ’ولم توجد مدينة اسمها القدس و أن الكتب الحديثة التى تزعم بوجودها هى كارثة فى حد ذاتها.
وكان يوسف زيدان قد أثار الجدل العام الماضي بتصريحاته التي نزع فيها القدسية عن المسجد الأقصى، وزعم أنه موجود في الطائف وليس في فلسطين كما زعم أن كلمة الأقصى تشير إلى مسجد على مشارف مدينة الطائف غرب مكة وبنى افتراضه على كتابات المؤرخ الإسلامى القديم الوقيدى الذى ولد بعد 100 عام من ظهور سيدنا محمد (صلعم).
وذكر الروائي والأديب يوسف زيدان، إن فكرة وقف العلاقات بين المثقفين المصريين والإسرائيليين مرفوضة ويجب أن يكون هناك اشتباك بين الطرفين، لافتًا إلى أن عنصر القوة الوحيد لمصر المتمثل في الفن والثقافة يتم إهداره بسبب رفض التطبيع، مشيرًا إلى الحفلة العالمية التي تنظمها إسرائيل لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية عالية وكأن المشاهد يراها موجودة على المسرح، معقبًا: "يعني لا للتطبيع ونعم للشذوذ".
وشدد على أن من يرفضون التطبيع مجموعة من الكتاب الجهلاء غير المطلعين على الثقافة الإعلامية ويؤدون نفس العمل الذي يقوم به الشيوخ من مغازلة الجمهور وتابع خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، تقديم محمد الباز، أن إسرائيل تعد عدوًا عاقلًا وليس من مصلحته أن تتحول مصر مثلما يحدث الاَن سوريا بسبب تعداد سكانها الكبير وموقعها الجغرافي، ليس من مصلحة الكيان الصهيوني أو أوروبا انهيار ودمار البلاد ولكن في نفس الوقت لا يرغب في تحقيق مصر طفرات عالية جدً
وصف الباحث والروائي المصري يوسف زيدان، إسرائيل بالعدو العاقل، مؤكدا أنه ليس من مصلحة إسرائيل الشخصية أن تصبح مصر مثل سوريا، وليس من مصلحتها أن تقوم مصر بطفرات عالية أيضا.
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