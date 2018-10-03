تقديرات البنك الدولي للنمو في مصر أقل من توقعات صندوق النقد

المال - خاصتوقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8% عام 2020 مدفوعًا ببرنامج للإصلاح شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء.جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "استمرار التعافي المعتدل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن مازال من الضروري التوصل لمصادر جديدة للنمو وخلق فرص العمل".

وكان صندوق النقد، توقع في احدث تقاريره عن الاقتصاد المصري، ثبات معدل النمو المتوفع عند 6% ، لمدة 3 سنوات، بدءا من 2020/2021، حتى 2022/2023.





