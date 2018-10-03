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اقتصاد وأسواق
تقديرات البنك الدولي للنمو في مصر أقل من توقعات صندوق النقد
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:25 م
المصريون والاقتصاد
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صندوق النقد: نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 6% يتطلب "قطاع خاص" قوي
المصريون والاقتصاد
المال - خاص
توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8% عام 2020 مدفوعًا ببرنامج للإصلاح شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء.
جاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "استمرار التعافي المعتدل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن مازال من الضروري التوصل لمصادر جديدة للنمو وخلق فرص العمل".
وكان صندوق النقد، توقع في احدث تقاريره عن الاقتصاد المصري، ثبات معدل النمو المتوفع عند 6% ، لمدة 3 سنوات، بدءا من 2020/2021، حتى 2022/2023.
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