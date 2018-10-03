أفلام غير تجارية تحظى باهتمام جماهيرى بالجونة السينمائى



طارق الشناوي: الجمهور لايقبل على الافلام غير التقليدية الا بعد حدوث تراكم عددي ونوعي لها

أحمد سعد الدين: الافلام المستقلة تتميز بالجودة الفنية لكنها لاتغازل شباك التذاكر

ماجدة خير الله: المنتجون يحرصون على الكسب السريع

أحمد حمدى





اعتاد الجمهور عبر السنوات والعقود الماضية على الذهاب لمشاهدة الافلام التجارية، خاصة افلام النجوم المعروفين مثل احمد السقا واحمد عز ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز واحمد فهمي وغيرهم، وعادة ما تحظى هذه الافلام بالاهتمام الجماهيري والايرادات.





لكن، وعلى غير العادة، حظى فيلم " يوم الدين " للمخرج أبو بكر شوقي منذ عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باهتمام اعلامي وجماهيري ونقدي، وذلك قبل عرضه بدور السينما، وذلك بسبب قصته الانسانية التي تتحدث عن مرضى الجزام، والتي جسدها بطل الفيلم " راضي جمال " احد المصابين بالمرض دون ان يكون قد قام بالتمثيل مسبقا، لكنه قدم اداء ادهش الجمهور.



ومن ناحية أخرى، يحظى فيلم "المسيح والاخرون" الذي يتم تصويره الفترة الحالية للمخرج والمنتج هشام عبدالخالق بضجة كبيرة بسبب جرأة موضوعه ، فهو يستعرض شخصية السيد المسيح.





وكان هشام عبدالخالق "مخرج الفيلم والمشارك بإنتاجه"، قد أعلن أن ميزانية الفيلم تصل إلي 13 مليون يورو، ويتولي تصويره مدير التصوير العالمي تيلسو نجاتا "الحاصل على جائزة سيزار"، وتصمم الملابس ريم العدل، ويشارك في بطولته من مصر : خالد أبوالنجا، مراد مكرم ، السوري جهاد عبدو، إضافة إلى نخبة من النجوم الأجانب، منهم: الإيطالي جيوفاني جافييرا، ومن أمريكا جارد سميث، ألكسندرا دا إيفيجنون .

وهناك أيضا فيلم " ماتعلاش عن الحاجب " (روائي قصير مدته 20 ق) للكاتب هيثم دبور والمخرج تامر عشري و بطولة اسماء ابو اليزيد ومريم الخشت وعلي الطيب، وهو الفيلم الذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة السينمائي الايام الماضية، هو أيضا من نوعية الأفلام غير التجارية ذات الموضوعات المستهلكة، فقصته تدور حول الفتاة المنتقبة «عائشة» التي اختارت «حور عين» اسما لها على إحدى الصفحات المغلقة على السيوشيال ميديا وخلال أحداث الفيلم تتجه إلى أحد المولات التجارية بصحبة صديقة لها تستعد لوضع مولودة لشراء بعض الأغراض، وتكتشف الفتاة هناك مع الأحداث أن نقابها يختبئ خلفه شيء أكبر من جسدها ووجهها.





كلها افلاما سينمائية تخرج عن الاطار التقليدي المعروف والقصص التجارية المستهلكة وتتميز بالتجرأ في المواضيع وطرح الشخصيات بالدراما المقدمة فيها .



و يرى الناقد طارق الشناوي انها ليست المرة الاولى التي يقدم فيها افلاما سينمائية تخرج عن الاطار التجاري المعروف لدى الجمهور، فمثلا في مطلع الثمانينيات قدم المخرج شريف عرفة فيلم " الاقزام قادمون "من بطولة النجم يحى الفخراني اي انه توجد تجارب سينمائية معينة مختلفة خارجة عن المالوف وكذلك تجارب المخرج السينمائي الراحل محمد خان

.

واكد انه الاهم ان يحب الجمهور المصري هذه النوعية من الافلام حتى تصبح تجربة مثمرة لان فيلم سينمائي واحد مختلف غير تقليدي وغير تجاري لن يستطيع كسر موجة الافلام التجارية في السينما المصرية ، لافتا ذلك ماحدث لفيلم اوقات فراغ منذ سنوات الذي قدمه ابطالا وجوه جديدة احمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد برغم نجاحه وقتها لكن حينما قدم هؤلاء الشباب افلاما معا بعده لم يحققوا نفس نجاح اوقات فراغ لان الجمهور المصري لم يجد فيهم شيئا جديدا ومهما اي ان التجربة لن تتحقق وتصبح مثمرة الا باكثر من فيلم سينمائي وتراكم نوعي حقيقي للافلام .



واشار الشناوي الى ان وجود مثل هذه الافلام مثل يوم الدين او المسيح والاخرون قد تعيد الريادة للسينما المصرية الفترة القادمة بسبب تطور الموضوعات وجرأتها برغم انه في الخارج لايهمهم هل بطل الفيلم مريض بالجزام ام لا، الاهم بالبنسبة لهم مالذي ينتج على الشاشة في النهاية ، و" يوم الدين " حقق جذبا جماهيريا بسبب اللغة السينمائية المقدم بها ، مضيفا ان اخر فيلم سينمائي مصري شارك في مهرجان عالمي للسينما منذ سنوات طويلة

.

اما الناقد احمد سعد الدين فيقول : ان هناك تيارا للسينما المصرية الفترة السابقة هو تيار السينما المستقلة وليست الافلام السينمائية التجارية مثل "يوم الدين

" و" زهرة الصبار" وافلام اخرى كانت مشاركة في لجنة الاوسكار الفترة السابقة وشاهدنا منها 40 فيلما سينمائيا فيها لغة سينمائية عالية، وحتى فيلم "تراب الماس" الذي طرح مؤخرا ايضا .

.

ولفت ايضا الى ان الافلام السينمائية المستقلة يتم كتابتها ثم يتم البحث عن الابطال المناسبين لها ليقدمونها، وذلك على عكس الافلام السينمائية التجارية التي يحدد ابطالها منذ البداية، و قبل حتى كتابتها.





. واشار الى ان الافلام المستقلة برغم جودتها الفنية العالية الا انها لاتستطيع مغازلة شباك التذاكر وتحقيق الايرادات مثل الافلام التجارية وهذه هي الازمة التي تعانيها السينما بعدم وجود افلاما فيها جودة عالية فنية وتستطيع تحقيق نجاحا جماهيريا في نفس الوقت

.

وترى الناقدة ماجدة خير الله :انه مفترض الا يوجد في السوق السينمائي افلام سينمائية تجارية فقط ، بل يجب ان يكون هناك افلاما مستقلة مثل يوم الدين خاصة انها تحقق نجاحا وتتواجد في المهرجانات العالمية مثل كان السينمائي لان هذه الافلام ونوعيتها تجذب جمهورا ايضا حتى لو كان اقل عددا من حفلات العروض للافلام التجارية

.

واضافت ان المنتجين السينمائيين لايفكرون سوى في المكسب السريع وتحقيق ايرادات 30 و40 مليون جنيه من الافلام التجارية للنجوم المعروفين لكن لايفكرون انتاج افلاما سينمائية مستقلة ذات موضوعات مهمة للجمهور وبتكلفة انتاجية اقل بكثير من الافلام الاخرى وفي نفس الوقت ستحقق النجاح ولن يخسر هؤلاء المنتجون ابدا كما يتصورون .

واكدت انه في السنين الماضية كان اغلب المنتجين السينمائيين يحرصون على التوازن بين انتاج افلام تجارية تحقق الايرادات المرتفعة وفي نفس الوقت يقدمون افلاما مستقلة بتكلفة اقل.



