ValU: بيع 154 علامة تجارية عبر 1200 متجر

منى عبدالباري:



قال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ValU لخدمات البيع بالتقسيط، إن شركته تقوم بالبيع بالتقسيط لـ154 علامة تجارية، عبر 1200 مركز بيع بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.



جاء ذلك خلال توقيع اتفاق بين ValU وفوري بلس، تقوم بموجبه الأخيرة بالتسويق للمنتجات التي تبيعها الأولى.



وأضاف حسونة أن الأثاث، والأجهزة الإلكترونية، والملابس تستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات ValU.



وتقوم فوري بلس وفقا للاتفاق بالتسويق لمنتجات ValU من خلال 35 فرعا بالقاهرة والإسكندرية، من إجمالي عدد 65 فرعا.



يذكر أن ValU إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية فاينانس ذراع المجموعة المالية هيرميس للخدمات المالية غير المصرفية.



