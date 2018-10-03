بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات نهاية العام

خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بور

المال خاص



أعلن المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال لقائه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد ستكون أول محافظة خالية بالكامل من العشوائيات مع نهاية هذا العام، حيث تم بالفعل تطوير وتسكين 3 مناطق غير آمنة، بها 4104 وحدات، بإجمالى تكلفة 506.9 مليون جنيه، بجانب الانتهاء من تطوير سوق عشوائية بها 126 وحدة تجارية، بإجمالى تكلفة 16.7 مليون جنيه.



وقال المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعات لتطوير 5 مناطق غير آمنة على أراضى أملاك الدولة، تضم 1836 وحدة، بتكلفة حوالى 481 مليون جنيه، وهى، مشروع تطوير مناطق هاجوج – الإصلاح – الجناين، ويوفر 860 وحدة سكنية (43 عمارة)، بتكلفة 176 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بمشروع زرزارة، وتوفر 624 وحدة سكنية (26 عمارة) بتكلفة 82 مليون جنيه، ومشروع عزبة أبوعوف، ويشمل 352 وحدة سكنية، و352 حظيرة بتكلفة 123 مليون جنيه.



وأوضح المهندس خالد صديق، أنه تم تطوير منطقة زرزارة بمرحلتيها الأولى والثانية، وتضم 2136 وحدة سكنية (89 عمارة)، بتكلفة 145 مليون جنيه، وتم تسكينها فى عام 2014



وأشار إلى أنه تم تطوير منطقة القابوطى بمرحلتيها الأولى والثانية، وبها 1008 وحدات (42 عمارة)، بتكلفة 144 مليون جنيه، وتم تسكينها فى عام 2016، وتم خلال عام 2017، تسكين 960 وحدة سكنية (40 عمارة)، فى عزب أبوعوف، بعد تطويرها، بإجمالى تكلفة 216 مليون جنيه.



وأكد المهندس خالد صديق، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتكامل الخدمات المُقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الأسواق



ولفت إلى أنه تم الانتهاء فى أكتوبر 2016، من تنفيذ سوق الموبيليا المستعملة بحى الضواحى لتوفير 126 وحدة، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروع سوق القنال بحى الزهور، وبه 108 محال و12 مخزناً، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه.



وأعرب المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، عن سعادته باعتبار بورسعيد أول مدينة مصرية خالية من العشوائيات، مشيداً بالجهود التى تبذلها المحافظة لتحويل أراضى العزب إلى واحد من أكبر المراكز اللوجستية فى المحافظات.





