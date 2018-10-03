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10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
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120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

مصر للطيران تبيع وتؤجر 14 طائرة

مصر للطيران
مصر للطيران
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دعاء محمود

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران طرح طائرات للبيع في مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة يوم 13 نوفمبر المقبل. 

 ومن المقرر طرح طائرتين من طراز A321-200  بالمزاد، و3 طائرات من طراز E170 علي أن يتم تسلمها فورًا، بتأمين ابتدائي قيمته 50 ألف دولار لكل طائرة سيتم تقديم العطاء عليها، أما سعر كراسة الشروط والمواصفات فتقدم مجانًا.

كما سيتم طرح 9 طائرات من طراز E170 للبيع وإعادة الاستئجار بالمزاد، بتأمين ابتدائي 50 ألف دولار لكل طائرة سيتم تقديم عطاء عليها.

وحصلت "المال" علي نسخة من إعلان الطرح والذي نوه بأن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات سيتم من الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، كما أن آخر موعد لتقديم العروض، الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر المقبل، وهو نفسه موعد فتح المظاريف الفنية.

ولفت الإعلان إلي أن قيمة التأمين الابتدائي يسدد بتحويل بنكي أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان ابتدائي غير مشروط وصادر أو معزز من بنك مصري.

وأضاف أن معاينة الطائرات متاحة حتى يوم 5 نوفمبر المقبل بناءً على طلب مسبق قبل موعد المعاينة بأسبوع على الأقل وبعد الحصول على كراسة الشروط والمواصفات، مشيرًا إلي أن الشركة القابضة لمصر للطيران لها الحق في قبول أو رفض أو تجزئة العروض دون إبداء الأسباب.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تعاقدت، خلال العام الماضى، على أكبر الصفقات التجارية فى تاريخها بعد شراء 45 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية بتكلفة 6 مليارات دولار، للانضمام إلى أسطول الشركة، فى إطار الخطة الوطنية التى تتبناها الدولة المصرية لتحديث أسطول الشركة، ووصوله لنحو 130 طائرة حديثة حتى عام 2020.
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