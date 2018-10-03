الليلة ....الإعلان عن الفائزين بجائزة الليثي للسيناريو في مهرجان الاسكندرية

مهرجان الاسكندرية السينمائي

أحمد حمدي



يُقام مساء اليوم الأربعاء، حفل توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثى"كُتاب السيناريو" بمشاركة نخبة من صناع السينما فى مصر والعالم العربى من خلال افتتاح مهرجان الاسكندريةالسينمائى الدولى

بحضور محافظ الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، والاعلامى عمرو الليثي، والناقد السينمائى الأمير أباظة، رئيس مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى، وفي أمسية فنية وافتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائى مساء اليوم الاربعاء.



وأكد الاعلامى عمرو الليثى على الاعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز فى حفل الافتتاح مساء اليوم، موجهاً الشكر إلى الكاتب الكبير مصطفى محرم والكاتبة فاطمة ناعوت والكاتب سمير شحاتة أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى لكُتاب السيناريو.



وزف الليثى بشرى سارة للمبدعين والموهوبين فى مجال كتابة السيناريو، فى مسابقة ممدوح الليثى لكتّاب السيناريو، معلنا انتقاء أفضل السيناريوهات المشاركة فى المسابقة منذ انطلاقها وإنتاجها من خلال أفلام ممدوح الليثى، تدعيمًا لشباب المبدعين كى نرقى بالأعمال والسيناريوهات.



وأكد الليثى أن مسابقة هذا العام قد شهدت منافسة كبيرة بين عدد كبير من الموهوبين فى مجال كتابة السيناريو، حيث تم قراءة عدد كبير من الأعمال من قِبل لجنة تحكيم المسابقة بين عدد من الموهوبين على مستوى كتابة السيناريو فى مصر.



وأوضح أن المسابقة تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب فى مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى فى مصر.



ويذكر ان مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو تقام علي هامش فعاليات المهرجان للمرة الخامسة علي التوالي، ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.



وقد رصدت أسرة الكاتب الكبير ممدوح الليثي، جوائز مالية قدرها 30 ألف جنيه.