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طاقة
بعد صفقة غاز مصر.. نوبل إنرجي تبيع 43.5% من تمار بتروليوم الإسرائيلية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 03:16 م
بتروليوم الإسرائيلية
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بتروليوم الإسرائيلية
خالد بدر الدين
نشرت صحيفة ذا ماركر الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن شركة نوبل إنرجي الأمريكية -مقرها تكساس- باعت حصتها البالغة 43.5%، في شركة تمار بتروليوم الإسرائيلية، بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن أنها ستساهم في تمويل صفقة لتصدير الغاز مع مصر.
وذكرت الصحيفة اليومية، في تقرير غير منسوب لأي مصادر، أن بيع نوبل 40 مليون سهم في تمار بسعر 15.50 شيقل (4.26 دولار) للسهم تم في بورصة تل أبيب، وأحجم ممثل لشركة نوبل إنرجي في إسرائيل عن التعليق.
وقالت شركة نوبل إنرجي، وديليك دريلينج الإسرائيلية، وشركة غاز الشرق المصرية، في 27 سبتمبر الماضى، إنها ستشتري حصة نسبتها 39 % في خط أنابيب غاز شرق المتوسط للسماح في العام المقبل ببدء تنفيذ اتفاق تاريخي قيمته 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
ومن شأن عملية الشراء البالغة قيمتها 518 مليون دولار، أن تفسح المجال لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي تمار ولوثيان البحريين في إسرائيل على أن تدفع كل من شركتى ديليك ونوبل، الشريكتين في الحقلين، 185 مليون دولار بينما ستدفع شركة غاز الشرق المصرية 148 مليون دولار.
إسرائيل
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