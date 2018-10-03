تسجيل مجموعة من العملات المحفوظة بالخزانة العامة ضمن الآثار الإسلامية



دعاء محمود

وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، على تسجيل مجموعة من العملات الأثرية المحفوظة بمصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية في عداد الآثار الإسلامية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال حصر مجموعة من العملات الموجودة بالخزانة.

صرح بذلك الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، موضحا أنه قامت لجنة متخصصة مشكلة من وزارة الآثار ومصلحة الخزانة العامة بأعمال حصر لجميع العملات التي عرضت على اللجنة لتسجيل مايستحق منهم فى عداد الآثار الإسلامية، وإعداد تقرير مفصل وعرضة على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية.

وأشار محمد عبد العزيز المشرف العام على القاهرة التاريخية وعضو اللجنة إلى تنوع العملات التي تحتفظ بها الخزانة العامة من عملات ذهبية وفضية ومصرية وعثمانية ومن بينهم مجموعة من العملات للسلطان عبد العزيز بن سعود، وفئات ( 5 قروش، ربع جنيه، نصف جنيه، 1 جنيه ) والتي ترجع لعام 1277 هجري، ونفس الفئات من عملات ذهبية للسلطان عبد المجيد بن محمود، والسلطان محمد مراد ، بالإضافة إلى مجموعة عملات ذهبية فئة الخمس جنيهات للسلطان عبد المجيد الثانى لعام 1293هجرى.