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اقتصاد وأسواق
جهاز المشروعات يفتتح معرض صنع فى دمياط
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:54 م
الأثاث
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الأثاث
- نيفين جامع: نسعى لتشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بها
أحمد الدسوقى
افتتح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، معرض "صنع فى دمياط 2018"، المقام على 3 مراحل، والمستمر حتى 3 نوفمبر 2018، بصالة الجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر.
وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز خلال الافتتاح، إن الجهاز يساهم فى خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط عبر تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى اللازم لمشروعات صناعة الأثاث.
وأكدت جامع على سعى الجهاز لتشجيع تلك الصناعة الوطنية والنهوض بها، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها محافظة دمياط، وتعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث.
حضر افتتاح المعرض، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
ويضم المعرض مجموعة متميزة من الموبيليا والأثاث لـ40 مصنعًا للأثاث، منهم 38 ممول من جهاز تنمية المشروعات، وتشمل المعروضات غرف نوم وسفرة وأنتريهات وصالونات وغرف أطفال وتحف وأنتيكات، وكافة أنواع الأثاث الكلاسيكي والمودرن، إضافة إلى منتجات الألبان والحلويات التى تشتهر بها محافظة دمياط.
وشددت على أهمية إقامة هذه السلسلة من المعارض في فتح منافذ لتسويق وترويج مشروعات الأثاث المشهور بها أبناء دمياط، لما تتميز به من جودة ومتانة وسعر منافس مقارنة بمثيلها المستورد أو المصنع في أماكن أخرى.
ولفتت إلى أهميته للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني جيد بأسعار معقولة، مؤكدة أن الجهاز يهتم بإقامة العديد من المعارض لفتح منافذ تسويقية للمشروعات الصغيرة كأحد أهم سبل الدعم التي يقدمها الجهاز لهذا القطاع التنموي الهام.
صناعة الأثاث
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