محمد سعفان يسلم 25 عقدا للعمل بالخارج

دعاء حسني:



حذَّرَ وزيرُ القُوى العَامِلَة محمد سعفان، من الشركات وسماسرة العقود الوهمية، التي ينساق خلها البعض بغير وعي ولا رويَّة، جريًا وراء عقود عمل بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى ضرورة توعية الشباب كي لا يقع فريسة سهلة في شباك من يبيعون الوهم، وذلك بضرورة التأكد من أي عقد عمل بالذهاب لوزارة القوى العاملة، لمعرفة ما إذا كان عقدًا حقيقًا أم مزيفًا.



جاء ذلك خلال تسليم الوزير اليوم الأربعاء، 25 عقدا للعمل بإحدى شركات المقاولات بدولة خليجية، وفرتها الوزارة عن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج مجانا، دون تقاضي أي مقابل من العمال . وقالَ الوزير: إن العامل المصري يعتبرُ انعكاسًا وصورًة لبلده مصر، ولا يعبر عن شخصه أو ذاته هناك، بل يعتبرُ سفيرًا لبلده، مؤكدًا ضرورة تأدية العمل بأمانةٍ وإخلاص، وضرورة الالتزام التام بالتشريعات والقوانين الداخلية للدولة، لإعطاء الصورة المشرفة عن الدولة المصرية.



وشدَّدَ الوزير على ضرورة التواصل الدائم مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلي المصرية بدولة العمل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم لا قدَّرَ الله، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولًا بأول، كهدفٍ أرستهُ الوزارة وتعمل دائمًا على تدعيمه من رعايةٍ وحمايةٍ للعمالة المصرية في الخارج وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورًا، مضيفًا أنه سيكونُ في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة.



واختتمَ الوزيرُ قائًلا: "نريدُ مزيدًا من الطلبِ على العمالةِ المصرية، الأمر الذي لن يَتَأتَّى إلا بِكُم، بِحُسْنِ أخْلاقِكُم، وطِيبِ أعْمَالِكُم، وزيادةِ إنتَاجِكُم، متمنيًا لهم التوفيق". وقامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بتوزيع إرشادات للمسافرين، تتضمنُ بيانًا بحقوق العمال داخل دولة العمل وفقًا لقانون العمل بهذه الدولة ، وتعريفًا بأهم الالتزامات التي تقعُ على عاتق العامل تجاه صاحب العمل، تحقيقًا لأقصى قدرٍ ممكنٍ من الاستفادة، وتأديًة لجميعِ الأعمال بطريقةٍ سليمة تتفقُ وصحيح القانون.