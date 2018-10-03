المال – خاص:رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عنيف في عدد دور العرض السينمائي، على مستوى الجمهورية، خلال الفترة بين 2013 حتى 2016 سجلت نسبته 75,8%، فيما خلت 8 محافظات تماما من وجود سينمات، يتركز معظمها في الصعيد.وذكر التقرير أن عدد دور السينمات المرصودة حتى عام 2016، لم يتجاوز 65 دار عرض، تراجعا من 269 دار عام 2013، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد المشاهدون،إلى 10,474 من 7,929 خلال نفس الفترة.وتصدرت القاهرة المحافظات من حيث عدد دور العرض، والمشاهدون، بواقع 26 دار،جذبت 5,616 مشاهد، مقابل 123 دارا في 2013، تلتها محافظة الإسكندرية، بواقع 26 دار عرض، هبوطا من 55 دارا في 2013.ويشير التقرير إلى تراجع كافة أعداد دور العرض السينمائي على مستوى مختلف المحافظات، خلال الفترة المذكورة، وخلت محافظات البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، مطروح، شمال سيناء، من وجود أي سينمات، فيما لم يتجاوز العدد دار سينما واحدة في 9 محافظات أخرى.