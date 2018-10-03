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بورصة وشركات
المصرية للاتصالات تعلن تفاصيل جديدة فى الاستحواذ على العالمية للكوابل
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:49 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
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الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
رجب عزالدين:
قالت شركة المصرية للاتصالات إن صفقة الاستحواذ على حصة شركة نيو كيمت فى المصرية العالمية للكوابل البحرية تتضمن قيمة حصة نيو كيمت وقيمة الاستشارات المالية والقانونية التي تقدمها للأولى في صفقاتها الأخيرة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن إن قيمة حصة شركة نيوكيمت فى الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية تبلغ 125 ألف جنيه.
وتابعت الشركة إن قيمة الاستشارات المالية والقانونية التي تقدمها نيو كيمت للمصرية للاتصالات تبلغ باقي قيمة الصفقة البالغة 15 مليون دولار.
وأعلنت المصرية للاتصالات فى وقت لاحق عن توقيع اتفاقية مع شركة بهارتي ايرتل الهندية لأنظمة الكابلات البحرية العالمية فى مجال الانتفاع بالألياف الضوئية .
وقالت الشركة فى بيان إن هذه الاتفاقية تأتى مكملة لإتمام الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الهندية والمعلن عنها فى 6 أغسطس الماضى بشكل رسمى.
وتمنح هذه الاتفاقية شركة إيرتل الهندية حق الانتفاع لاستخدام بعض الألياف الضوئية على الكابل البحرى مينا وكابل تى أى نورث، إضافة إلى سعات كبيرة على أساس طويل الأمد على نظامين للكوابل الجديدة.
ومن المتوقع أن يؤدى الاتفاق إلى تحقيق إيرادات وتدفقات النقدية فورية بقيمة 90 مليون دولار، إضافة إلى إيرادات سنوية متكررة بنسبة 4% تقريبا من قيمة الدفعة الأولية على مدى عمر أنظمة الكابلات بحد أدنى 15 عاما.
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