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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 8527 طن قمح
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:57 م
ميناء دمياط
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ميناء دمياط
محمود محسن:
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 8527 طن، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، إضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6500 طن يوريا و4485 طن فوسفات و785 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 344 حاوية مكافئة وحركة الوارد 128 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 491 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 2557 طن أرز و 12949 طن ذرة و7085 طن حديد و8527 طن قمح و5500 طن خردة و4134 طن عدس و300 طن زيت.
وأوضح المركز أن غادر الميناء 897 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50701 طن من البضائع العامة منها عدد 110 سيارات نقل محملة بـ 5506 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169538، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 99881 طنا.
وجدير بالذكر أن الميناء استقبل قطارين لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعة الـ2 مساء أمس الثلاثاء، القطار رقم 2454 وقام بتحميل 1297 طن من القمح، وغادر فى تمام الساعة الـ8 من مساء نفس اليوم، ووصل في الساعة الـ1 صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2480، وقام بتحميل 1340 طن من القمح، وغادر في تمام الساعة الـ5 من صباح اليوم.
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