EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
ثلاث دقات في حفل سعيد الارتيست بالاسكندرية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 04:26 م
سعيد الارتسيت
أخر الأخبار
سعيد الارتيست
أحمد حمدي
يقدم عازف الايقاع العالمي سعيد الارتيست في الثامنة مساء بعد غد الجمعة حفلا علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية بمصاحبة فرقة الايقاعات الشرقية ةعازف الاكورديون فاروق سلامة وعازف الربابة محسن الشيمي وعازف الساكس ابراهيم عبد الباري.
وللمرة الأولى يشارك في الحفل عازف الجيتار وحيد ممدوح، يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التي ألفها سعيد الارتيست وذاع صيتها محليا و عالميا وشكلت حالة فريدة للايقاعات الشرقية بالاضافة إلى مجموعة من أحدث أعماله التي يقدمها لأول مرة.
كما يهدي الارتيست لجمهور الاسكندرية أغنية (ثلاث دقات) بمصاحبة عازف الجيتار وحيد ممدوع وعازف الاكورديون حوده الارتيست.
المعروف أن الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الاسكندرية حتى أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة بالاسكندرية لبراعته وتميزه في العزف علي الطبلة، وفي عام 1980 قرر الارتيست الذهاب للقاهرة لتصبح نقطة انطلاق مشواره الفني في عالم الايقاع حيث أصبح عضوا بارزا في العديد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية في ذلك الوقت منها ( فرقة هاني مهني، الفرقة الماسية، فرقة خالد فؤاد، واوركسترا المايسترو مصطفي ناجي).
كما سعيد بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر و الوطن العربي منهم ( فايزة حمد ، صباح ، طلال مداح ، سعاد محمد ، وردة ، وديع الصافي ، كارم محمود ، فايد محمد فايد ، محمد عبده ، ميادة الحناوي ، عمرو دياب و اصالة ).
ومنذ هذا الوقت يناضل سعيد من أجل اّلته الحبيبة (الطبلة). وفي عام 2014 صمم صانع الطبل اليوناني الشهير taeo gric طبلة خاصة لسعيد الارتيست منقوشا عليها اسمه بماء الدهب وأصبحت ماركة عالمية في عالم الايقاع وصل سعرها لأكثر من ألف ومائة يورو.
ثقافة وفنون
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا