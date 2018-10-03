ثلاث دقات في حفل سعيد الارتيست بالاسكندرية

أحمد حمدي





يقدم عازف الايقاع العالمي سعيد الارتيست في الثامنة مساء بعد غد الجمعة حفلا علي مسرح سيد درويش بدار أوبرا الاسكندرية بمصاحبة فرقة الايقاعات الشرقية ةعازف الاكورديون فاروق سلامة وعازف الربابة محسن الشيمي وعازف الساكس ابراهيم عبد الباري.





وللمرة الأولى يشارك في الحفل عازف الجيتار وحيد ممدوح، يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التي ألفها سعيد الارتيست وذاع صيتها محليا و عالميا وشكلت حالة فريدة للايقاعات الشرقية بالاضافة إلى مجموعة من أحدث أعماله التي يقدمها لأول مرة.





كما يهدي الارتيست لجمهور الاسكندرية أغنية (ثلاث دقات) بمصاحبة عازف الجيتار وحيد ممدوع وعازف الاكورديون حوده الارتيست.





المعروف أن الفنان سعيد الأرتيست بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الاسكندرية حتى أصبح له قاعدة جماهيرية كبيرة بالاسكندرية لبراعته وتميزه في العزف علي الطبلة، وفي عام 1980 قرر الارتيست الذهاب للقاهرة لتصبح نقطة انطلاق مشواره الفني في عالم الايقاع حيث أصبح عضوا بارزا في العديد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية في ذلك الوقت منها ( فرقة هاني مهني، الفرقة الماسية، فرقة خالد فؤاد، واوركسترا المايسترو مصطفي ناجي).





كما سعيد بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر و الوطن العربي منهم ( فايزة حمد ، صباح ، طلال مداح ، سعاد محمد ، وردة ، وديع الصافي ، كارم محمود ، فايد محمد فايد ، محمد عبده ، ميادة الحناوي ، عمرو دياب و اصالة ).





ومنذ هذا الوقت يناضل سعيد من أجل اّلته الحبيبة (الطبلة). وفي عام 2014 صمم صانع الطبل اليوناني الشهير taeo gric طبلة خاصة لسعيد الارتيست منقوشا عليها اسمه بماء الدهب وأصبحت ماركة عالمية في عالم الايقاع وصل سعرها لأكثر من ألف ومائة يورو.