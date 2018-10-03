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الإسكندرية
بعد ظهور مرض بليبيا.. إجراءات احترازية لمنع دخول الماشية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:44 م
الكشف على قطعان الأغنام ببراني
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الطب البيطرى تبدأ تفعيل الدور الإرشادى للمربين خاصة بمدينتى السلوم وبرانى
معتز محمود
بدأت مديرية الطب البيطرى بمطروح، اتخاذ بعض التدابير لتحذير المربين من التعامل على أى حيوان قادم عبر الحدود مع ليبيا أو من أي مكان مجهول المصدر، عقب ظهور مرض غريب يؤدى إلى نفوق الأغنام بدولة ليبيا.
وكشفت مصادر بمحافظة مطروح، أنه من المقرر أن يتم التنبيه على المربين بسرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه لأى مرض يصيب أغنامهم لسرعة التعامل والتدخل السريع، لمنع انتشاره.
ووفقاً للمصادر فقد أصدر اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح توجيهاته لكافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، وذلك لمنع تسلل المرض الذى ظهر لعدد من الماشية فى ليبيا للأراضي المصرية عبر منفذ السلوم حفاظً على الثروة الحيوانية.
وأكدت المصادر أن محافظ مطروح شدّد على ضرورة تعريف المواطنين بالمرض عبر وسائل الإعلام المختلفة لأخذ الحيطة والحذر، مع بيان طرق الوقاية والتأكيد على سـرعة الإبلاغ عن أي اشـتباه بالمرض، مع تشديد الرقــابة على الأسواق والكمائــن، وضــرورة المتابعـة المستمرة.
وفى السياق نفسه كلف الغرابلى الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح ، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتفعيل الدور الإرشادي للمربين وخاصة بمدينتي السلوم وبراني وتعريفهم بوجود المرض، وتحذيرهم من التعامل بالشراء لأى حيوان عبر الحدود مع ليبيا أو من أي مكان مجهول المصدر، مع التنبيه على سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه لأى مرض يصيب أغنامهم لسرعة التعامل والتدخل السريع، لمنع تفشى أي مرض حفاظاً على الثروة الحيوانية.
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