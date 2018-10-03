ارتفاع أسعار الخضار وانخفاض فى أصناف بالفاكهة





الصاوى أحمد





شهدت أسعار الفاكهة انخفاضا وسجلت الجوافة 5 جنيهات بدلا من 7.5 قبل أسبوعين والرمان 5 جنيهات بدلا من 6.5 والتين أيضا سجل 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها قبل أيام.



وبلغ سعر المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50، البلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والبلح البارحي 30 جنيها والبرتقال أبو صرة 7.5 والتفاح 25، العنب من 8 إلي 15 جنيها الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 12 جنيهاً.



واستقرت معظم أصناف الخضراوات علي ارتفاع وتراوحت الطماطم بين 7 إلي 10 جنيهات، والبطاطس بين 8 إلى 10، والخيار تراجع إلي 5 جنيهات والليمون تراجع لـ6 جنيهات.



واستقر سعر الكوسة عند 8 جنيهات و الباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس 6، الفلفل الرومي 10، البصل 6الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيه ونص للربطة، الثوم الأبيض 8 جنيهات، وربطة الخضرة نصف جنيه.

