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بورصة وشركات
العربية لاستصلاح الأراضي تنفذ أعمال شبكات صرف بقيمة 13 مليون جنيه
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:30 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين:
أعلنت شركة العربية لاستصلاح الأراضي عن فوزها بعملية إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى شرق الدلتا بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه تقريبا.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أنها ستقوم بتجديد شبكات الصرف المغطي بمنطقة العارين الرابعة زمام 2900 فدان التابعة للإدارة العامة لمشروعات الصرف – شرق الدلتا – الزقازيق وذلك بقيمة 13.1 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال العربية لاستصلاح الأراضى 26 مليون جنيه، موزعا على 5.2 مليون سهم، بواقع 5 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها حاليا ما بين %89.5 لصالح اتحاد العاملين المساهمين، والباقى أسهم حرة التداول، وتكبدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، خسائر بلغت 3.2 مليون جنيه مقابل 6.9 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى قبل السابق.
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