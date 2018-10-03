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الإسكندرية
الغرابلى: زيادة الإقبال على مبادرة فيروس سى بجميع مراكز مطروح
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:29 م
الغرابلى: زيادة الإقبال على مبادرة فيروس سى بجميع مراكز مطروح
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الغرابلى: زيادة الإقبال على مبادرة فيروس سى بجميع مراكز مطروح
المحافظ: تجهيز جميع الوحدات الصحية المشاركة لاستقبال المواطنين
معتز محمود
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطـروح، أن هناك زيادة فى الإقبال على مبادرة فيروس سى بجميع مراكز ومدن المحافظة بعد اليوم الأول وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات لحث المواطنين على أهمية التوجه للوحدات الصحية للاطمئنان على صحتهم، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ إجراءات جادة لإنجاح المبادرة منها عمل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام لتلقى تقارير شاملة من كل المراكز والمدن، وتجهيز كافة الوحدات الصحية المشاركة لاستقبال المواطنين.
ووجه الغرابلى بضرورة نشر الدعاية والتوعية اللازمة من خلال مرور سيارات للإعلان فى كافة المناطق وبانرات بالشوارع الرئيسية بالمدن وأمام الوحدات الصحية وإذاعة مطروح ومنابر المساجد والتوعية بالمصالح الحكومية ومراكز الشباب والمدارس وجامعة مطروح.
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع القيادات الطبيعية بالمجتمع المطروحى من العمد والمشايخ لنشر التوعية بين أبناء القبائل، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية والشعبية.
ووجه بضرورة تحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة والايجابية إدراكاً لأهمية الصحة والحفاظ عليها مع توفير كل الدعم لنجاح المبادرة من خلال توفير سيارات لنقل المواطنين مجاناً لأقرب وحدة صحية.
وأوضح الدكتور محسن طه وكيل أول وزارة الصحة بمطروح، أن عدد الحالات التى تم توقيع الكشف الطبي عليها بلغ " 5954 " حالة خلال اليومين الماضيين، منهم " 293 " إيجابية حتى الآن، وتم توفير العلاج اللازم لهم مجاناً.
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