تويوتا

خالد بدر الدين



هبط مؤشر قطاع السيارات اليابانية بأكثر من 2.7 % في ختام تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة طوكيو ليسجل أسوأ أداء مع انخفاض أسعار أسهم شركة تويوتا موتور 2.9 % وهوندا موتور 4.3 % وهبطت أيضًا أسعار أسهم شركة نيسان موتور 2.1%.



وذكرت وكالة "رويترز" أن كبرى شركات صناعة السيارات سجلت انخفاضا كبيرا في مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر الماضي لأسباب من بينها هبوط المبيعات في المناطق المتضررة من الإعصار فلورنس بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها مبيعات السيارات ارتفاعا كبيرا حين سارع المستهلكون إلى استبدال سياراتهم بأخرى جديدة لأنها تضررت نتيجة الإعصار هارفي.



وأدى هبوط أسعار أسهم شركات السيارات إلى تراجع مؤشر توبكس الأوسع لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 1.2% في ختام تعاملات اليوم الأربعاء لينخفض إلى 1802.73 نقطة وتصدرت أسهم السيارات قائمة القطاعات الأسوأ كما سجلت شركات التأمين والبنوك أداء دون السوق لينخفض مؤشرا القطاعين 1.7 % و1.6% على الترتيب.



وتراجعت أسهم القطاع المالي، مع انخفاض أسعار أسهم شركة داي إيتشي للتأمين على الحياة 2.9 % ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.7% واتسم سهم بنك سوروجا بالتقلب بعد أن أبلغت مصادر رويترز أن هيئة تنظيم القطاع المالي في اليابان أمرت البنك بوقف بعض الأنشطة في أعقاب عمليات إقراض غير ملائمة لاستثمارات بالقطاع العقاري وأغلق السهم مرتفعا 11% بعد أن انخفض في مطلع التداولات، وقال متعاملون إن المستثمرين الأفراد كانوا يغطون مراكزهم المدينة بعد أن أخذوا في الحسبان النبأ السلبي الخاص بالشركة.



وتراجع أيضا المؤشر نيكي القياسي لكبر الشركات اليابانية بحوالي 0.7 % ليغلق عند 24110.96 نقطة غير أنه يظل عند أعلى مستوى منذ 27 عاما بينما توقف الاتجاه الهابط للين بينما تجتذب العملة اليابانية طلبا عليه كملاذ آمن في ظل مخاوف المستثمرين بخصوص خطة ميزانية إيطاليا.