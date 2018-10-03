إيطاليا





خالد بدر الدين



تفوقت البورصة الإيطالية خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليرتفع مؤشرها الرئيسي 1.4% فى بورصة ميلانو بقيادة أسهم البنوك الإيطالية التى قفزت بأكثر من 3.1% بفضل تراجع عوائد السندات الحكومية وتقلص فرق السعر مع السندات الألمانية القياسية بعد صدور تقارير تفيد بأن الحكومة ستستهدف خفض عجز الميزانية فى 2020 و2021.



وكانت أسهم أكبر بنكين إيطاليين، أوني كريديت وإنتيسا سان باولو من أكبر الرابحين، وصعدت أسعارهما 2.6% لكل منهما في حين كسبت أسهم مديوبنكا ويو.بي.آي بنكا وبنكو بي.بي.ام بنسب وصلت إلى 5%.



وساعد انتعاش البورصة الإيطالية على ارتفاع كل من المؤشر الرئيسي لأسهم منطقة اليورو ستوكس 50 والمؤشر الأكبر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بقيادة أسهم البنوك ليرتفع مؤشر القطاع البكى بحوالى 1.1%.



وذكرت وكالة رويترز أن الأسهم الإيطالية تحولت من عبء إلى قوة دفع للأسواق الأوروبية يوم الأربعاء مع تبدد مخاوف المستثمرين من مواجهة مدمرة مع المفوضية الأوروبية إثر مؤشرات على أن الحكومة ستستهدف خفض عجز الميزانية.



وكان مؤشر ستوكس 50 القياسي لكبرى الشركات الأوروبية انخفض بأكثر من 0.7 فى ختام التعاملات أمس الثلاثاء مع تسجيل خسائر في كافة القطاعات بقيادة البنوك لاسيما الإيطالية مع صعود العائد على السندات الإيطالية التي أجلها 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 4 أعوام ونصف العام بعد أن صرح برلماني إيطالي بأن معظم مشاكل البلاد ستجد طريقها إلى الحل من خلال التخلي عن اليورو وذلك قبل أن تهدأ السوق بفعل تصريحات مطمئنة من الحكومة.



وتراجعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس بعد أن فشلت في الاستفادة من المعنويات الإيجابية في بورصة وول ستريت، حيث زاد قلق المستثمرين المتخوفين بشأن مصير مفاوضات بريطانيا بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات من نائب إيطالي ضد منطقة اليورو.



وهبطت أمس أسهم البنوك الإيطالية، التي تجعلها حيازات الحكومة الكبيرة من السندات حساسة للتوترات السياسية، بما يصل إلى 4% خلال التعاملات ولكنها قلصت خسائرها إلى 1.2% عند الإغلاق، بينما تضررت بنوك منطقة اليورو أيضا ولكن مؤشرها أغلق منخفضا 0.6% فقط.



