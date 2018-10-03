مؤشر توبكس



خالد بدر الدين



هبط مؤشر توبكس الأوسع لكبرى الشركات اليابانية بأكثر من 1.2% فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء لينخفض إلى 1802.73 نقطة وتصدرت أسهم السيارات قائمة القطاعات الأسوأ، كما سجلت شركات التأمين والبنوك أداء دون السوق لينخفض مؤشرا القطاعين 1.7% و1.6 % على الترتيب.



وذكرت وكالة رويترز أن الأسهم اليابانية أغلقت على انخفاض اليوم في الوقت الذي تراجعت فيه أسهم شركات صناعة السيارات بفعل هبوط حاد في مبيعات السيارات الأمريكية الجديدة الشهر الماضي، في حين نزلت أسهم أخرى بما في ذلك القطاع المالي بعد موجة صعود سجلتها في الأسابيع الأخيرة.



وسجلت كبرى شركات صناعة السيارات انخفاضا كبيرا في مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضى لأسباب من بينها هبوط المبيعات في المناطق المتضررة من الإعصار فلورنس والمقارنة مع نفس الفترة قبل عام والتي سجلت فيها مبيعات السيارات ارتفاعا كبيرا حين سارع المستهلكون إلى استبدال سياراتهم التي تضررت نتيجة الإعصار هارفي.



وتراجع أيضا المؤشر نيكي القياسي لكبرى الشركات اليابانية بحوالى 0.7% ليغلق عند 24110.96 نقطة غير أنه يظل عند أعلى مستوى منذ 27 عاما بينما توقف الاتجاه الهابط للين، بينما تجتذب العملة اليابانية طلبا عليه كملاذ آمن في ظل مخاوف المستثمرين بخصوص خطة ميزانية إيطاليا.