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سيـــاســة
النواب يحيل تعديلات الضريبة العقارية إلى لجنة مشتركة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:20 م
علي عبد العال البرلمان
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علي عبد العال البرلمان
ياسمين فواز
أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والتعمير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، التى ستشهد انتخابات اللجان النوعية.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن قانون العقارات بوضعه الحالى لا يتواكب مع التغيرات الحالية ومنها ضعف السياحة لذا من الضرورى تعديله، مضيفا ان اللجنة ستهتم باصلاح المنظومة الضريبية ككل بهذا الدور، بما تشمله من تخفيف الأعباء المفروضه على الصناعه السياحه نظرا للظروف التى يمر بها القطاعان الفترة الحاليه بحيث يتم خفض الضريبة وليس إعفاءها بشكل كامل.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب اليوم، أكثر من جلسة عامة، حيث سيتم الدعوة لإجراء انتخابات اللجان النوعية الـ25 في أولى الجلسات، وبعدها يتم عقد جلسة أخرى لإعلان النتائج، وإعلان الطعون.
مجلس النواب
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