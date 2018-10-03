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سيــارات
جراف| كيف تطورت مبيعات هيونداي خلال 8 أشهر
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 02:03 م
هيونداى توسان تتصدر مبيعات السيارات الرياضية متوسطة الحجم
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هيونداى توسان تتصدر مبيعات السيارات الرياضية متوسطة الحجم
أحمد عوض
تتبعت "المال" حركة مبيعات هيونداي خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالى؛ إذ قفزت مبيعاتها بنسبة 78%، مسجلة 20 ألفا و127 سيارة، مقارنة بإجمالى 11 ألفا و307 مركبات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ووفق الاحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ فإن مجموعة جي بي غبور أوتو، وكلاء سيارات هيونداي تمكنت من بيع 1724 وحدة خلال يناير الماضي، فى حين تراجع أداء العلامة الكورية بنسبة 14% لتصل إلى 1478 وحدة فى فبراير السابق.
وقفزت مبيعات هيونداي بنسبة 49.6% لتسجل 2212 سيارة خلال مارس الماضي، وواصلت مبيعاتها النمو بنسبة 30.6% لتصل الى 2891 وحدة خلال أبريل.
وسجلت مبيعات هيونداي نحو 2742 سيارة خلال مايو الماضي، وشهد أدائها ارتفاعا بنسبة 1.5% بعد تمكنها من بيع 2785 مركبة خلال يونيو السابق.
وشهدت مبيعات هيونداي أعلي مستوياتها بواقع 3190 سيارة خلال يوليو 2018، في حين شهدت تراجعًا طفيفًا بواقع 85 وحدة لتصل الى 3105 سيارة خلال أغسطس.
وبحسب التقرير؛ استحوذ طراز "فيرنا" على النسبة اﻷكبر من مبيعات هيونداي بحصىة 35.5% مسجلة 6357 وحدة من إجمالى المبيعات.
وجاءت هيونداي توسان فى المرتبة الثانية بحصة 25% بواقع 5 آلاف و42 سيارة، وتبعتها "النترا AD" بحصة 23.5% مسجلة 4741 وحدة.
واحتلت هيونداي "النترا HD" المرتبة الرابعة بحصة 13.9% بعد تمكنها من بيع 2807 سيارة، وتبعتها "اكسنت" بحصة 5% بإجمالى 1010 وحدة.
وسجلت مبيعات هيونداي كريتا حصة 0.7% بواقع 141 سيارة، وتبعتها "جراند I10" بإجمالى 14 وحدة، وتلتها "ايونيك هايبريد" بواقع سيارتين.
وقال محمد حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، إن مبيعات هيونداي شهدت نموًا بالسوق خلال 2018؛ بفضل زيادة الطلب على الشكل الجديد من "توسان"، متوقعا أن تشهد مبيعات العلامة الكورية ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 10 و15% بالتزامن مع طرح "النترا FACE LIFT AD" خلال الشهر المقبل.
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