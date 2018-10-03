موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات

موانئ بورسعيد



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامه بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 8 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.



أما ميناء غرب فقد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد علي الارصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 3 سفن.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول أخرى.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.







