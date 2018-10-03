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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة معدات بترولية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 01:13 م
ميناء غرب بورسعيد
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ميناء غرب بورسعيد
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الأربعاء السفينة TIONA القادمة من إيطاليا والتى ترفع علم كومورس ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 5 والعرض 17 مترا وذلك لتفريغ 370 طن معدات بترولية بالميناء تستخدم فى حقل ظهر للغاز.
وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفينه من وعمليات التفريغ على الأرصفة.
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