مشتريات العرب والأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف الأربعاء

البورصة المصرية 2

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.45 % عند مستوى 14446نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.8% عند مستوى 704 نقاط حتى الساعة 12:00



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 407 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 10 مليون جنيه و26 مليون جنيه و37 مليون جنيه و21 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافي قيم تداولات قدرها 83.5 مليون جنيه و10 مليون جنيه على التوالي.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 86 سهما من إجمالي 141 متداولة، بينما هبط 18 سهماً وبقى 37 دون تغيير.