هشام توفيق يبحث فرص التعاون مع شركات ألمانية وإيطالية

هشام توفيق 4



المال-خاص



التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدين من الشركات الألمانية والإيطالية لبحث فرص التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، في إطار تفعيل خطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات ودعمها بالتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة.



وقد عقد الوزير اجتماعًا مع بعثة ألمانية ضمت نحو 10 شركات تعمل في المجالات الهندسية والمعدنية والكيماوية والدوائيةوإدارة المشروعات وتصميم المباني والمنشآت، والتي أبدت اهتمامًا بالتعاون مع شركات وزارة قطاع الأعمال العام العاملة في أنشطة وقطاعات ذات صلة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع للوزارة.



حضر اللقاء، كل من الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماوية والمستلزمات الطبية، والمحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.



من جانبه، رحب الوزير ببحث فرص التعاون مع الجانب الألماني والاستفادة من التقدم التكنولوجي في عدد من المجالات والقطاعات الصناعية، داعيًا رؤساء الشركات القابضة إلى التواصل مع الوفد من أجل دراسة أوجه التعاون الممكنة بشكل أكثر تفصيلًا.



من ناحية أخرى، التقى الوزير وفدًا من الشركات الإيطالية العاملة في مجال الغزل والنسيج لبحث إمكانية التعاون المشترك، وذلك في ضوء خطة تطوير الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.



وقد رحب بإمكانية التعاون مع الجانب الإيطالي، مستعرضًا ملامح خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج؛ بدءًا من تطوير محالج القطن مرورًا بالغزل والنسيج وصولا إلى الصباغة والتجهيز، ومشيرًا إلى بحث إمكانية الشراكة في مرحلتي الصباغة والتجهيز لمواكبة متطلبات التصنيع الحديث.





