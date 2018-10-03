أسعار الدواجن تواصل الصعود.. و120 جنيها لكيلو الكندوز

أسعار الدواجن

أحمد اللاهوني



واصلت أسعارالدواجن ارتفاعها اليوم الأربعاء في السوق المحلية لتسجل 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 أمس و35 للساسو و38 للبلدى، و45 للرومي، و45 للبط.



وتراوح طبق البيض بين 36 و37 جنيها، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضاني، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

