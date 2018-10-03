ايجي ترانس توضح سبب إعادة شراء 2.2 مليون سهم خزينة

إيجيترانس

منى عبدالباري



قالت عبير لهيطة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس)، إن القرار الذي اتخذته الشركة مؤخرا بشراء 2.2 مليون سهم خزينة يستهدف بشكل أساسي تأمين السعر السوقي لسهمها، والذي لايعكس حاليا القيمة الحقيقية للشركة ولا التوقعات المستقبلية المرتبطة بأعمالها.



وكانت قيمة السهم قبل هذه الخطوة وصلت إلى 6.20 جنيه بما لا يعكس القيمة الحقيقية للشركة ولا التوقعات المستقبلية المرتبطة بأعمالها، وفقا لـ "لهيطة"، مشيرة إلى أن مجلس إدارة ايجيترانس يرى أن أسهم الشركة مقيّمة بسعر منخفض في السوق، مقارنة بأداء الشركة القوي ووضعها التنافسي المميز في سوق النقل واللوجستيات والذي يعد من أكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.



وقالت الشركة في إفصاح للبورصة مؤخرا إن مجلس إداراتها وافق على شراء 2.21 مليون سهم، بسعر 7.2 جنيه للسهم، بما يمثل 7.1% من أسهمها المصدرة، حيث بدأت الشركة إجراءات اعادة الشراء أمس الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 بسعر 7.20 للسهم من خلال سوق الصفقات الخاصة (OPR) وستنتهي بمجرد استكمال عدد الأسهم التي تسعى الشركة لإعادة شرائها بعدد 2,212,500 سهم.



وتقول لهيطة إن 2018 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس لأعمال الشركة حيث شهدت الأعمال نمواً بنسبة 30%، ونؤمن بمكانة الشركة المتميزة التي تتيح لها الاستمرار في تنمية إيراداتها من الأعمال المعتادة وأيضا من نشاط المشروعات في السنوات القادمة.



وحققت ايجي ترانس أرباحاً بلغت 24.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 61.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 124.12 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 227.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



يشار إلى أن سهم ايجي ترانس تراجع بقوة منذ بداية العام الحالي بنحو 47% من مستوى 12.65 جنيه في مطلع العام إلى 6.73 جنيه بنهاية جلسة أمس الثلاثاء.