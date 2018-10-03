علاء فكرى: تنظيم القطاع العقارى ينعش الاستثمارات ويحمى المشترى

علاء فكرى - القطاع العقاري



المال-خاص



أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن وضع ضوابط وقوانين منظمة للقطاع العقارى أحد أهم متطلبات السوق خاصة فى المرحلة الحالية مع تنامى الاستثمارات الموجهة الى القطاع وزيادة عدد المشروعات العقارية وكذلك تبنى الدولة ملف تصدير العقارات.



وأشار فكرى الى أن القرار رقم 838 لسنة 2018 الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان لتشكيل لجنة تتولى دراسة وإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الاستثمار العقارى مطلب هام نادى به المطورون فى السنوات الماضية لتحقيق علاقة متوازنة بين جميع الأطراف وحماية حقوق العميل والمطور على حد سواء.



وأضاف أن السوق يحتاج وضع أطر محددة لحماية العملاء وكذلك الشركات الجادة لمزيد من التنظيم وتحسين مناخ الاستثمار.



ولفت الى أهمية وضع قواعد ملزمة لجميع الشركات كما أن اصدار قانون لتنظيم السوق والزام جميع الاطراف به لايعنى اجبار الشركات على نموذج موحد من العقود بل يكفى فقط ان تتطابق مع احكام وبنود القانون.



وأوضح أن القوانين المنظمة للسوق العقارى تطبق بعدة اليات واشكال فى بعض الدول والانحاء العربية والاوروبية وكان لها دور هام فى تنامى حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية بالقطاع العقارى فعلى سبيل المثال لدى دبى نظام واضح فى التعاملات البيعية والعلاقة بين المطور المشترى ويتم الزام جميع الاطراف بالخضوع للقانون وتبرم العقود بين الاطراف وفقا لاحكامه.



واشار الى انه يتم الزام الشركات العاملة فى دبى بتطبيق نظام "escrow account " او حسابات ضمان العميل وعبرها يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها اموال العملاء ويتم التصرف بها وانفاقها على المشروع وفقاً لضوابط محددة ومشددة لضمان حماية حقوق العملاء وعدم توجيه الاموال من قبل المطورين الى مشروعات اخرى و يقلل ذلك من الاضرار الناتجة عن حالات التعثر ، كما توجد آليات محددة لتسوية حالات فسخ التعاقدات من قبل العملاء والنسب أو الغرامات التى يتم خصمها فى كل مرحلة.



ولفت الى أن تلك الضوابط عزّزت من نجاح آلية تصدير العقار فى دبى بحيث تنظم الحكومة جميع التعاقدات الشرائية وحقوق العملاء.



وشدد على أن السوق المصرى يمتلك العديد من المزايا من ناحية الاستقرار السياسى والامنى وجاذبية الاسعار وتنوع المنتجات بما يدعم انجاح تجربة تصدير العقار حال تواجد العوامل المؤهلة لذلك ومنها القوانين التى تسهم فى تنظيم السوق وتحسين مناخ الاستثمار.