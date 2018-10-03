الكهرباء تستعرض مشروعاتها في سيناء بمناسبة انتصارات أكتوبر

الشركة القابضة للكهرباء 2

عمر سالم:



أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى بيان لها عن إنجازاتها في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء.



وأضافت الوزارة أنه الإنجازات بشمال سيناء تتضمن توصيل التغذية الكهربائية لعدد (22) ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين حوالى 159 ألف مشترك.



- بلغت قدرات التوليد المركبة بالمحافظة حوالى 88 ميجاوات علماً بأنه يتم تغذية باقي أحمال المحافظة من خلال الشبكة القومية للكهرباء.



- بلغ الحمل الأقصى حوالى 350 ميجاوات.



- زيادة سعات المحولات بحوالي 396 ميجافولت أمبير ليصل إجمالي سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالى وداخل محطات التوليد حوالى 2000 ميجافولت أمبير.



- زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بحوالي 793 كيلومتر ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى حوالى

11778 كيلومتر.



- في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات الجهد المتوسط بنسبة 100% بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 8685 متر.



- تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 2228 كيلومتر مفرد من الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة لتصل إجمالي الموصلات المعزولة حوالى 10456 كيلومتر بنسبة 59.7% للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



- تم تركيب حوالى 463 محول جهد متوسط بسعة إجمالية حوالى 140 ميجافولت أمبير ليصل إجمالي عدد المحولات جهد متوسط إلى 2283 محول بسعة إجمالية حوالى 685 ميجافولت أمبير.



- تم إنشاء 10 لوحات توزيع جهد متوسط ليصل إجمالي عدد اللوحات إلى 560 لوحة توزيع.



- تم إنارة جميع القرى والتوابع ويتم عمل التدعيمات اللازمة لشبكات القرى والمدن بصفة مستمرة وفقاً للاحتياجات الفعلية.



وأكدت الوزارة أن إنجازاتها في محافظة جنوب سيناء تتضمن ما يلي



- تم توصيل التغذية الكهربائية لعدد (38) ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين حوالى 92 ألف مشترك.



- بلغت قدرات التوليد حوالى 1072 ميجاوات.



- بلغ الحمل الأقصى حوالى 510 ميجاوات.



- بلغت سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالى وداخل محطات التوليد حوالى 3618 ميجافولت أمبير.



- زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بحوالي 826 كيلومتر ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى حوالى 5776 كيلومتر.



- في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء والحفاظ على أرواح المواطنين والقضاء على أية مخاطر تهدد أرواحهم تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع تحويل الخطوط الهوائية لكابلات الجهد المتوسط بنسبة 100% بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 996 متر .



- تم إنشاء وإحلال وتجديد حوالى 332 كيلومتر مفرد من الموصلات المعزولة بدلاً من الموصلات المكشوفة لتصل إجمالي الموصلات المعزولة حوالى 1049 كيلومتر بنسبة 66.9% للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



- تم تركيب حوالى 200 محول جهد متوسط بسعة إجمالية حوالى 75 ميجافولت أمبير ليصل إجمالي عدد المحولات جهد متوسط إلى 1749 محول بسعة إجمالية حوالى 981 ميجافولت أمبير.



- تم إنشاء لوحة توزيع جهد متوسط ليصل إجمالي عدد اللوحات إلى 72 لوحة توزيع.



- تم إنارة جميع القرى والتوابع ويتم عمل التدعيمات اللازمة لشبكات القرى والمدن بصفة مستمرة وفقاً للاحتياجات الفعلية.