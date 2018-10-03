نصف نهائي الكونفدرالية.. المصري لكتابة التاريخ أمام فيتا كلوب

المصري لكتابة التاريخ أمام فيتا كلوب

على المصرى:



يبحث فريق الكرة بالنادى المصرى، عن فوز مريح، عندما يستضيف فى التاسعة من مساء اليوم، على ستاد بورسعيد، فيتا كلوب بطل الكونغو الديموقراطية، فى ذهاب الدور قبل النهائى، لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية".



وسيدير اللقاء طاقم تحكيم چامبي بقيادة باكاري جاساما، ومعه مساعديه سليمان سوسيه وعمر داربوي، بالإضافة للحكم الرابع ماودو جالو، ويراقب اللقاء الرواندي أرون رورانجيروا، ومعه المغربى مصطفى السلاوى منسقا عاما، ومواطنه نجيب بيربار المنسق الأمني، والإيفواري هيجو اوتارا منسقا إعلاميا، والمالي مامادو هايدرا مراقبا للحكام.



ولم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يصل الفريق البورسعيدي، إلى نصف نهائى البطولة، خاصة وأنه لا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة فى القارة السمراء، لكنه يملك جماهير غفيرة، وجهاز فنى يعرف كيفية استنفار قدرات لاعبيه من أجل مواصلة الحلم، والتقدم خطوة بخطوة نحو التأهل إلى المباراة النهائية.



ويخوض لاعبو المصري المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة وأنها المرة الثالثة في تاريخ النادي، التي يصل فيها إلى هذا الدور طوال مشاركاته في بطولات الأندية الإفريقية، بعدما ودعها من قبل النهائى، عام 1999 أمام الأفريقى التونسى، و2002 أمام شبيبة القبائل الجزائرى، فى المسمى القديم للبطولة، كأس الكؤوس الأفريقية.



ودفع الإنجاز الذى يقدمه الجهاز الفنى واللاعبين هذا الموسم، مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، إلى رصد مكافآت ضخمة للاعبين في حال تخطيهم بطل الكونغو الديموقراطية والعبور للدور النهائي من البطولة.



وأختتم المصري مساء أمس تدريباته على ملعب المباراة، بخوض مران استمر لما يقرب من 75 دقيقة، حرص حسام حسن، على وضع اللمسات النهائية التي سيخوض بها اللقاء، من خلال التركيز على بعض الجوانب الخططية، وكيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية، وأنتهى المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً بالغاً من جميع اللاعبين.



وقال حسام حسن أن الجميع داخل النادي المصري، يسعى وبكل قوة لحصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخ القلعة الخضراء، لإهدائه لجماهير بورسعيد العظيمة، التي تستحق بكل تأكيد أن تعيش فرحة غالية ينتظرها الجميع بالمدينة الباسلة.



وأشار المدير الفنى للفريق البورسعيدى، أن المصري يستحق نيل هذا اللقب، بعد نجاحه في تجاوز العديد من الفرق صاحبة التاريخ الكبير داخل القارة، والتي كان آخرها اتحاد العاصمة الجزائري القوي والعنيد، معربا عن احترامه الشديد لفريق فيتا كلوب، والذي نجح بدوره في تجاوز منافس قوي وعنيد مثل نهضة بركان المغربى.



وأشاد العميد بجهود إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، في دعم الفريق، مشيراً أن المجلس له كل الاحترام، بعدما نجح مع الجهاز الفني في بناء فريق قوي، استطاع الوصول إلى الدور نصف النهائي من البطولة، رغم مواجهة العديد من الفرق القوية، في الوقت الذي خرجت فيه فرق أخرى مصرية من الأدوار التمهيدية.



فى المقابل، خاض الفريق الكونغولي تدريبه الأخير، على ملعب اللقاء، استمر لما يقرب من ساعة، حرص خلاله الكونغولي فلوران إبينجي المدير الفني لفيتا كلوب، على اخفاء أوراقه التكتيكية والفنية، خوفاً من أعين الجهاز الفني للمصري، وأكتفى ببعض التدريبات الخفيفة بالكرة، بعيداً عن النواحي الخططية.



وأعرب المدير الفني لفيتا كلوب، عن احترامه الكبير للمصري، الذي يضم عدد كبير من اللاعبين المتميزين في كافة الخطوط، معرباً عن تقديره الكبير للجهد المبذول الجهاز الفني للفريق، بقيادة حسام حسن، والذي يعد أحد أبرز لاعبي الكرة الأفريقية على مدار تاريخها.



وتمسك فلوران إبينجي، بحقه فى الحصول على البطولة، مشيراً أن وصوله للدور نصف النهائي من تلك النسخة، يعطي لفريقه الكثير من الأمل في الفوز بالبطولة، معرباً عن سعادته بالاستقبال الجيد من مسئولي المصري، الذين قدموا للفريق العديد من التسهيلات منذ وصول بعثة فيتا كلوب لبورسعيد.



وفى المباراة الأخرى ضمن الدور ذاته، يستضيف إينيمبا النيجيرى، نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى الثالثة عصرا، على ملعب "إينيمبا سبورت ستاديوم"، ويسعى أصحاب الأرض والجمهور، لتحقيق فوز مريح قبل خوض لقاء العودة، يوم 24 أكتوبر الجارى، فى ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس"، فيما يبحث الضيوف عن العودة للدار البيضاء، بنتيجة إيجابية تقربهم من نهائى البطولة.