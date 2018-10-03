4.4 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال سبتمبر





مها أبوودن

حققت جمارك السيارات بالإسكندرية رقما غير مسبوق فى الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن شهر سبتمبر 2018 حيث بلغت مليارا و700 مليون جنيه.وكشف بيان أصدرته وزارة المالية اليوم "الاربعاء" عن حجم السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال جمارك الاسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018، وأظهرت الأرقام أنه تم الإفراج عن ما يقرب من 10 الاف و800 سيارة ركوب «ملاكي» بقيمة بلغت 2 مليار و 829 مليون جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة وضريبة القيمة المضافة و رسم التنمية عن هذه السيارات حوالى مليار و 108 مليون جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 742 مليون جنيه.واوضح البيان أنه تم الافراج عن 1028 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بجمارك الاسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بقيمة بلغت 797 مليونا و 500 ألف جنيه وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات المحصلة عنها نحو 280 مليون و463 الف جنيه فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 57 مليونا و 255 ألف جنيه.واشار البيان الى الافراج عن 803 رسالة قطع غيار سيارات بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بقيمة بلغت 760 مليونا و 887 ألف جنيه وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم المحصلة عنها نحو 178 مليونا و348 الف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 16 مليونا و 150 ألف جنيه.بالاضافة الى تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر سبتمبر 2018 بمبلغ 335 مليون و 250 ألف جنيه.